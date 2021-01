Pour la première fois en trois ans, CBS montre The Young and the Restless et The Bold and the Beautiful font un autre crossover. À partir du 12 janvier, les personnages des deux savons de jour échangeront leur place et tout cela grâce au drame déclenché par Sally Spectra (Courtney Hope). La dernière fois que les émissions ont fait une telle transition, c’était en 2017, lorsque Eric Forrester (John McCook) a fait le voyage à Genoa City pour rendre visite à Lauren Fenmore (Tracy Bregman), son ex-amante.

Le drame s’ensuit lorsque Summer Newman (Hunter King) de The Young and The Restless fait le voyage de Genoa City à Los Angeles pour ramasser quelque chose de scandaleux sur Sally – qui est passée de The Bold and the Beautiful à Young and the Restless en Novembre. King sera également rejoint par Michael Mealor, co-star de Y&R, qui joue Kyle Abbott. “Un voyage tous frais payés à Los Angeles avec la permission de Jabot? Le comte. Moi. In!” Mealor a tweeté à propos du prochain changement.

Un voyage tous frais payés à Los Angeles grâce à Jabot? Compter. Moi. Dans! @YandR_CBS @YRInsider #YR pic.twitter.com/baS6aamYyI – Michael Mealor (@Michael_Mealor) 6 janvier 2021

Quand Summer arrive à l’univers Bold and the Beautiful, elle rencontre plusieurs personnages, dont Bill Spencer (Don Diamonte). D’autre part, Flo Fulton (Katrina Bowden) et Wyatt Spencer (Darin Brooks) de B & B font des apparitions à Genoa City de Y & R cette semaine. Le réseau rapporte que l’arc de l’histoire aura lieu au cours des prochains mois sur les deux émissions.

Selon Soap Opera Spy, Sally devrait avoir peur du voyage d’été et de ce qu’elle pourrait découvrir. Quand elle a quitté Los Angeles, elle avait besoin d’un nouveau départ après s’être fait trop d’ennemis et la longue liste de mensonges de Spectra pourrait la rattraper plus tôt qu’elle ne l’espérait. Hope a taquiné les résultats possibles de ce que Summer pourrait déterrer sur Sally dans un tweet cryptique disant: “Nous verrons.”

😏😏 … nous verrons! https://t.co/T5VCbskcN3 pic.twitter.com/VLFMu64awz – Courtney Hope (@TheCourtneyHope) 5 janvier 2021

Hope a brusquement quitté B&B en août de l’année dernière avec une annonce qu’elle a partagée sur Instagram. “Les trois dernières années ont été incroyables, et bien que je ne sache pas ce que l’avenir nous réserve, ce chapitre de Sally a malheureusement pris fin”, a-t-elle légendé la photo. “J’aime mon [Bold and the Beautiful] les acteurs et l’équipe et tout le monde manquera beaucoup, mais attendez le jour où nous pourrons tous jouer à nouveau. Certaines choses sont hors de notre contrôle, et je remercie les fans pour votre soutien pendant tout cela! “