Les patrons de la propriété ont demandé au gouvernement de s’assurer que Crossrail soit achevé car ils estiment que tout retard supplémentaire entravera gravement la reprise économique de la capitale.

La London Property Alliance (LPA) et la New West End Company ont écrit mardi au chancelier Rishi Sunak à la suite d’informations selon lesquelles le commissaire des transports pour Londres, Andy Byford, a déclaré au ministère des Transports que le projet d’infrastructure retardé nécessitait un financement supplémentaire de 80 millions de livres sterling pour éviter être “mis en veilleuse”.

Crossrail – le plus grand projet de construction d’Europe s’étendant du Berkshire à l’Essex en passant par le centre de Londres – devait initialement ouvrir en décembre 2018, mais l’ouverture a maintenant été repoussée au moins jusqu’au premier semestre 2022.

Le budget initial de 15 milliards de livres avoisine les 20 milliards de livres sterling.

Le directeur exécutif de LPA, Charles Begley, et le directeur général de New West End Company, Jace Tyrell, ont déclaré que tout retard supplémentaire aurait de graves conséquences économiques.

Ils ont écrit: «Tout retard supplémentaire de Crossrail menacerait les investissements futurs à Londres et empêcherait la reprise future de Covid-19 pour des milliers d’entreprises dans la capitale, menaçant à son tour les moyens de subsistance et la croissance économique nationale.

“Les employeurs et leurs employés ont besoin de certitude, et Londres et d’autres grandes villes du pays doivent être convaincues que toutes les couches de notre gouvernement – locale, londonienne et nationale – sont capables de surmonter les différences politiques pour soutenir des projets stratégiquement importants qui affectent une proportion significative. de la population.”

Ils ont ajouté: “À ce jour, ce projet d’infrastructure régionale a bénéficié de niveaux de financement importants de la part des contribuables et du secteur privé – y compris des contributions de l’industrie immobilière via la taxe Crossrail, et des investissements initiaux dans des aménagements de stations-service. Plus que jamais, nous devons travailler ensemble pour accélérer l’achèvement. En cette période extrêmement délicate pour l’économie nationale, le Royaume-Uni ne peut tout simplement pas se permettre de retarder la livraison de Crossrail. “

Des collègues chefs d’entreprise ont également déclaré que l’achèvement du projet était vital pour montrer que Londres sera bientôt «ouverte aux affaires».

Matthew Jaffa, directeur principal des affaires extérieures de Londres à la Fédération des petites entreprises, a déclaré lundi au Standard que “l’achèvement de cette infrastructure vitale est un must pour démontrer que Londres se prépare à être ouverte aux affaires”.

Ses inquiétudes ont été reprises par Helen Brocklebank, PDG de l’organisme britannique de commerce de luxe Walpole, qui représente plus de 270 marques britanniques de Burberry à Jimmy Choo.

Mme Brocklebank a déclaré: “Crossrail a toujours été considéré comme apportant un énorme coup de pouce au commerce de Bond Street et du West End et nous en avons plus que jamais besoin si le centre de Londres doit rebondir après la pandémie.”

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Le gouvernement reste attaché à l’achèvement efficace du projet, d’une manière qui soit équitable pour les contribuables britanniques, et qui garantit que Londres – en tant que principal bénéficiaire de Crossrail – supporte les coûts supplémentaires.

«Nous travaillons avec la Greater London Authority et Transport for London pour développer une solution de financement pour voir l’achèvement de Crossrail.

«Il est malheureux, contrairement à d’autres projets de construction, que le maire ait choisi d’interrompre inutilement les travaux sur Crossrail pendant la pandémie.