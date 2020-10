Cruise, la société de voitures autonomes appartenant à General Motors, double l’Origin, son moteur autonome sans volant et sans pédale, introduit à la fin de l’année dernière. La pandémie COVID-19 décourageant de nombreuses personnes d’utiliser les services de covoiturage, la société a dévoilé de nouveaux protocoles de sécurité destinés à garder les gens socialement éloignés pendant les voyages et le véhicule désinfecté entre les tarifs.

Cruise demande également au gouvernement fédéral l’autorisation de produire en série l’Origine. L’absence de contrôles humains traditionnels du véhicule signifie que l’entreprise devra être exemptée des normes de sécurité des véhicules automobiles du gouvernement fédéral, qui exigent que les véhicules aient un volant et des pédales. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) n’accorde que 2 500 de ces exemptions par an. (Il existe une loi pour augmenter ce nombre à 25 000, mais il est actuellement bloqué au Sénat.)

En 2018, GM a soumis une pétition pour l’autorisation de déployer une Chevy Bolt entièrement sans conducteur, mais n’a jamais reçu de réponse finale de la NHTSA. Cette exemption sera désormais retirée en faveur de la pétition relative à l’origine, dit Cruise.

Les nouveaux protocoles, ainsi que l’exemption, visent également à envoyer un message indiquant que Cruise est toujours déterminé à lancer en toute sécurité un service de robotaxi partagé dans un proche avenir. La pandémie de coronavirus a secoué le monde des transports, entraînant une forte baisse des services de covoiturage comme Uber et Lyft. Ces entreprises essaient maintenant d’organiser un retour basé principalement sur des règles strictes exigeant des masques et des produits de nettoyage.

Cruise n’a pas encore lancé son service de ride-grêle et n’a pas non plus révélé de version fonctionnelle de l’Origin. Mais l’entreprise veut devancer toute spéculation selon laquelle COVID détruira toute demande de service de mobilité partagée à l’avenir.

«Le COVID-19 a tout changé, y compris la façon dont beaucoup de gens pensent aux véhicules partagés», écrit Robert Grant, vice-président des affaires gouvernementales mondiales chez Cruise, dans un article de blog. «Partager quoi que ce soit, semble-t-il maintenant, est une menace pour notre santé.»

Grant dit que la cabine de l’Origin sera équipée d’une cloison en plastique au centre. Seuls deux passagers seront autorisés à monter dans le véhicule à la fois, et le système de ventilation de l’entreprise maintiendra l’air en circulation. Des masques seront nécessaires et un désinfectant pour les mains et des lingettes seront mis à disposition. Le véhicule n’aura pas de chauffeur, donc ces protocoles ne s’appliqueront qu’aux passagers.

Cruise propose un service de transport bêta, mais il n’est disponible que pour les employés, et la société ne dira pas quand il sera disponible pour le grand public. Cruise ne dira pas non plus quand l’Origin sera déployé, mais promet de partager plus d’informations sur ses plans de production à l’avenir. Le véhicule sera fabriqué à l’usine GM de Detroit-Hamtramck, récemment rebaptisée Factory Zero.

Cruise est sous la pression de ses investisseurs, à savoir Softbank, pour lancer un service de taxi commercial. La société a récemment reçu un permis du Département des véhicules automobiles de Californie pour tester des voitures entièrement sans conducteur, sans conducteur de sécurité humaine, à San Francisco.

Les chauffeurs de sécurité de l’entreprise se sont plaints du manque de normes de sécurité pendant la pandémie et les incendies de forêt qui ont suivi. Ils accusent Cruise d’avoir déployé ses voitures autonomes pendant le verrouillage du printemps au mépris des ordonnances de santé publique interdisant les voyages non essentiels. Et ils disent que Cruise ne fait pas assez pour assurer leur sécurité pendant ces crises de santé publique.