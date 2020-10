Une nouvelle femme au foyer est sur le point de rejoindre les dames sur les vraies femmes au foyer de Beverly Hills. Selon Deadline, Crystal Kung Minkoff rejoindra RHOBH pour la saison 11. Kung Minkoff, qui est marié au cinéaste Rob Minkoff, sera le premier acteur asiatique-américain de la série.

Kung Minkoff est un entrepreneur et le fondateur de Real Coco, une ligne de produits à base de noix de coco biologique. Elle est également mère de deux jeunes enfants, Max et Zoe. Elle et son mari se sont mariés en septembre 2007. Kung Minkoff rejoint la onzième saison à venir de RHOBH après le départ de deux membres à plein temps de la distribution Teddi Mellencamp Arroyave et Denise Richards. En septembre, Arroyave a annoncé qu’après trois saisons dans la série, son contrat n’était pas renouvelé pour une autre saison. À l’époque, elle a publié une déclaration dans laquelle elle a noté que ce n’était pas sa décision de partir, mais qu’elle pourra désormais consacrer plus de temps à sa famille.

“Bien sûr, je pourrais vous donner la réponse standard de” Oh, nous avons tous les deux décidé que ce serait mieux. ” Non, je ne vais pas faire ça – ce n’est pas qui je suis. Bien sûr, quand j’ai eu la nouvelle, j’étais triste. Cela ressemble presque à une rupture », a déclaré Arroyave sur Instagram. “Parce que vous développez des relations si fortes avec le casting, avec l’équipe. Et vous pouvez faire des choses incroyables que vous ne vivrez probablement jamais sans la série.” Elle a ajouté: “Cela étant dit, j’ai vraiment hâte à l’avenir et je peux me concentrer sur ma famille, mes amis, tout compris. J’ai vraiment l’impression d’avoir des choses excitantes à venir. Et vous savez quoi? Je ‘ Je suis assez occupé avec ces petites pépites. ” L’ancienne femme au foyer a ensuite tourné la caméra sur sa fille Dove, âgée de six mois.

Quant à Richards, son représentant a confirmé à PEOPLE en septembre qu’elle ne reviendrait pas pour une autre saison de la série Bravo. La star de Wild Things s’est retrouvée au milieu d’une tonne de drame pendant la saison 10. Plus précisément, il a été allégué que l’acteur avait une liaison avec l’ancienne star de RHOBH Brandi Glanville, une allégation qu’elle a démentie à plusieurs reprises. En plus de toutes ces nouvelles de casting, il a été dit que l’ancienne star de Beverly Hills 90210, Tori Spelling, apparaîtrait comme un ami lors de la saison à venir. Compte tenu de tous ces changements de casting, les fans seront certainement en magasin pour une course passionnante pendant la saison 11 de RHOBH.