Liverpool a jeté le gant à ses rivaux au titre de Premier League avec une démonstration dévastatrice de finitions cliniques à Selhurst Park.

Les champions en titre passeront Noël en tant que leaders de haut niveau pour la troisième année consécutive après que Roberto Firmino et le remplaçant Mohamed Salah aient tous deux décroché de superbes accolades lors d’un après-midi mémorable dans le sud de Londres.

Il y avait aussi des buts de qualité du capitaine Jordan Henderson, Sadio Mane et Takumi Minamino – qui a commencé à la place de Salah – alors que Liverpool ouvrait un écart de six points au sommet pour mettre la pression sur des joueurs comme Tottenham, qui accueillera Leicester demain.

C’est la première fois dans l’histoire de l’élite de Liverpool qu’ils remportent un match à sept buts d’Anfield, alors que c’est aussi une marge de victoire record pour Klopp en tant que patron de Liverpool.

C’était le moyen idéal pour suivre une victoire cruciale en milieu de semaine contre les Spurs, les Reds ayant maintenant une semaine de congé avant d’affronter West Brom en difficulté le week-end prochain.

Suivez toutes les réactions à la superbe présentation de Liverpool avec le blog en direct de Standard Sport ci-dessous …

Ce week-end, obtenez un pari gratuit de 10 £ avec Betfair, lorsque vous pariez 10 £ sur un même jeu multi sur la Premier League.

Conditions: Min £ 10 Same Game Multi pari sur n’importe quel match EPL ce vendredi-dimanche. Pari gratuit valable 72 heures, attribué au règlement du pari. Exclut les paris encaissés. Les conditions générales s’appliquent.

Points clés

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1608391274

Klopp: Liverpool sera prêt pour une liste de matches chargée

Klopp était également désireux de s’assurer que son équipe ne se laisse pas trop emporter pendant la période des fêtes avec une autre série de matches trépidants qui se profile pendant cette saison des plus difficiles …

“Noël sera bon, mais la saison n’est pas finie, il reste quelques matchs à venir mais nous serons prêts”, a-t-il ajouté.

1608390718

Klopp: Aujourd’hui, nous avons cliqué

Jurgen Klopp, bien que quelque peu discret, était évidemment satisfait de la cruauté de Liverpool devant le but et du fait qu’ils ont réussi à compenser cette étrange raclée 7-2 par Aston Villa en termes de colonne de différence de buts.

“C’était un travail difficile, beaucoup de contre-attaques de Crystal Palace en première mi-temps où nous avions besoin d’un orteil ou d’un pied pour défendre”, a-t-il déclaré à BT Sport.

“Notre finition en première mi-temps était clinique. Puis 3-0 à la mi-temps, le match n’est pas terminé mais nous avons contrôlé le match et marqué de magnifiques buts.

«Les garçons sont capables mais ça n’arrive pas toutes les semaines. Aujourd’hui ça a cliqué. C’est une période très intense, les garçons devraient en être très fiers.

“Nous prenons un jour de congé demain, puis nous nous préparons pour West Brom, et la différence de buts est bonne grâce au résultat amusant à Villa.”

1608389702

Henderson: Liverpool doit maintenir son élan

Henderson a également parlé de l’importance de créer une dynamique après que Liverpool ait suivi sa victoire cruciale contre Tottenham avec une démonstration aussi excitante …

“À certains égards [it was our best performance of the season], mais nous ne regardons pas seulement le score », dit-il. «Je pensais que nous étions très bons en milieu de semaine et encore aujourd’hui, donc nous devons simplement maintenir notre élan et travailler dur.

“En première mi-temps, ils ont eu une ou deux demi-chances, un peu sur la contre-attaque. Ils vont toujours créer quelque chose mais nous avons limité cela aujourd’hui. Nous avons bien géré le match en seconde période.”

“Dans l’ensemble, au niveau des performances, nous devons être heureux. Maintenant, nous avons une semaine avant le prochain match. Puis un autre test difficile à nouveau.”

1608389467

Le fait que Palace ne soit sorti que récemment pour terminer son échauffement d’après-match suggère un traitement au sèche-cheveux par le manager Roy Hodgson après cet affichage particulièrement médiocre en seconde période …

1608389015

Henderson: Liverpool était impitoyable

S’adressant à BT Sport après le match, le capitaine de Liverpool, Jordan Henderson, a salué la finition clinique de Liverpool, mais a admis que ce n’était pas un affichage parfait malgré le score final …

«Je pensais que nous étions impitoyables aujourd’hui et avons tenté notre chance, ce qui est toujours important», a-t-il déclaré. «Nous avons dominé le match pendant de longues périodes, mais je pensais toujours que nous étions parfois bâclés.

«Dans l’ensemble, nous sommes ravis de la performance. Terminer cette semaine avec la victoire après le milieu de semaine est important et nous avons réussi à le faire.

“Cela arrivait, je sentais qu’au cours des derniers matchs, nous avons eu des occasions et ne les avons pas prises, ce qui nous a coûté parfois.”

1608387925

Score à temps plein

Crystal Palace 0-7 Liverpool

Juste dévastateur. Il n’y a pas d’autre mot pour cela.

Les Reds seront en tête de la Premier League à Noël pour la troisième saison consécutive.

C’est la première fois qu’ils gagnent avec une marge de sept buts loin de chez eux en Premier League.

1608387523

Dans peut-être un signe de miséricorde envers Crystal Palace, il n’y aura qu’une minute de temps supplémentaire à Selhurst Park.

1608387361

OBJECTIF! Crystal Palace 0-7 Liverpool | Mohamed Salah 85 ‘

85 minutes: Tout simplement extraordinaire. Quelle grève.

Salah rattrape le temps perdu après avoir commencé ce match sur le banc alors qu’il reçoit la possession d’Oxlade-Chamberlain, entre à l’intérieur et délivre une frappe courbée glorieuse dans le coin supérieur.

Vous devrez parcourir un très long chemin pour voir un meilleur affichage de la finition que celui-ci. Remarquable.

1608387133

OBJECTIF! Crystal Palace 0-6 Liverpool | Mohamed Salah 81 ‘

81 minutes: Salah entre en scène!

Non content de retirer le pied de l’accélérateur, Liverpool continue d’avancer alors qu’un premier centre Alexander-Arnold est refusé par Tomkins.

Matip se dirige vers le coin suivant et Salah est là pour fournir une deuxième tête qui laisse Guaita sans aucune chance.

1608386879

76 minutes: Un rebond du ballon et le drapeau de hors-jeu déjouent Cahill alors qu’il cherche à réduire le déficit avec une tête sur un coup franc au second poteau.