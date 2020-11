Les plans ont été approuvés par la mairie et le bureau du maire après que le club a conclu un accord en vertu de l’article 106 – un accord qui est mis en place pour atténuer l’impact des plans de construction sur la communauté locale et les infrastructures – qui verra les Londoniens du sud contribuer entre 750 000 £ et 1 million £ dans la région environnante, aidant les itinéraires de voyage et les emplois locaux.

Le permis de construire initial a été donné en 2018, sous réserve d’un accord en vertu de l’article 106 qui a finalement été conclu avec le conseil de Croydon.

Suite à l’approbation lors de la réunion virtuelle de planification de jeudi soir, le club et le conseil doivent signer ce qui est effectivement un contrat entre les deux parties.

Une fois que cela sera fait, Crystal Palace obtiendra un permis de construire d’une durée de cinq ans, car ils cherchent à augmenter la capacité de Selhurst Park de 25 486 à 34 259.

Dans le cadre de la construction, le club prévoit d’acheter six maisons sur Wooderson Close voisin.

Cependant, en vertu d’un accord avec le conseil et la mairie, ils doivent s’assurer qu’il n’y a “aucune perte de logement abordable”, ce qui signifie que Palace doit couvrir le coût d’achat des six maisons, reloger celles qu’ils déplacent et financer la construction de six maisons équivalentes. maisons ailleurs dans l’arrondissement.

En raison du déménagement, le club doit donner un préavis d’un an au conseil de Croydon avant que des travaux de construction importants puissent commencer, tandis qu’un accord doit également être conclu avec Sainsbury’s sur une partie du terrain qu’ils louent actuellement au supermarché voisin.

