C

rystal Palace s’est engagé à fournir 5 000 repas aux personnes vulnérables du sud de Londres avant Noël.

Les Eagles rouvrent “The Palace Kitchen”, qui leur a permis de fournir 1 500 repas plus tôt dans la pandémie, tout au long du mois de décembre.

Palace couvrira lui-même les coûts avec les chefs du club qui préparent les repas qui, en liaison avec le Conseil de Croydon, iront à ceux qui en ont le plus besoin dans la région. À partir de la semaine prochaine, le club aidera à nourrir les personnes en logement d’urgence ainsi que les personnes âgées, les familles et les sans-abri.

«Alors que nous naviguons dans la pandémie de Covid-19 et à l’approche de Noël, nous nous engageons à rendre la vie un peu plus facile pour le plus de gens possible», a déclaré le président Steve Parish.

«C’est une cause qui nous tient à cœur, ayant déjà établi un partenariat avec notre banque alimentaire locale ainsi qu’avec Crise, une organisation caritative pour les sans-abri ces dernières années. Avec plus de 16 500 repas Palace Kitchen livrés lors du premier verrouillage, nous visons à livrer des repas à autant de personnes que possible d’ici la nouvelle année.

«C’est un projet que tout le club soutient – des actionnaires, aux joueurs, au staff, aux partenaires commerciaux – et je suis sûr que nos supporters seront également désireux de contribuer, comme ils le font toujours pour de si bonnes causes, qui nous permettra d’aider plus de personnes dans le besoin, plus longtemps.