À la fin, Roy Hodgson s’est retrouvé vendredi soir face à la seule chose qui le fait se hérisser plus que toute autre: les statistiques sur les compétences de Wilfried Zaha et Crystal Palace lorsqu’il est laissé jouer sans lui.

La défaite 2-0 contre Newcastle, scellée grâce à deux coups de poing tardifs de Callum Wilson et Joelinton, a fait 15 défaites lors des 17 derniers matchs de Premier League dans lesquels l’Ivoirien a été porté disparu.

Difficile à ignorer, mais pas la racine du problème. La capacité de Zaha serait un échec pour n’importe quelle équipe, mais c’est sa confiance que Palace manque le plus lorsque le joueur de 28 ans n’est pas disponible. Hodgson a le talent à sa disposition pour gagner sans Zaha, la plupart d’entre eux n’ont tout simplement pas la même conviction.

“Une prise de conscience qu’après un résultat négatif, nous devons vraiment utiliser l’avantage à domicile contre Newcastle pour corriger cela”, a déclaré Hodgson. «Je suis certain qu’il y a un certain degré de nervosité dans cela, mais cela fait partie intégrante du football. Vous jouez à 38 jeux par an et chacun lance des défis que vous devez surmonter en tant que joueur. Vous ne pouvez pas l’utiliser comme excuse. “

Palace avait l’air nerveux dès le début. Les passes ont été précipitées et il a fallu près d’une demi-heure pour obtenir un semblant de sang-froid et un sort de possession, mais même alors, les Eagles jouaient en eux-mêmes.

Jeffrey Schlupp travaillait dur pour mener la ligne et étirer la défense de Newcastle, mais Jordan Ayew – son partenaire de frappe – n’est pas adapté à un tel rôle et ne semble jamais trop sûr du bon coup au bon moment lorsqu’il est joué au milieu.

Un plan semble faire défaut, et une autre statistique – désolé, Roy – montre à quel point Palace peut être inconfortable dans sa propre peau. Opta a révélé après le match que Palace avait perdu chacun de ses sept derniers matchs de Premier League dans lesquels il détenait au moins 50% de possession, marquant une seule fois sur 87 tirs au cours de cette course.

«La première mi-temps a été médiocre», a déclaré Hodgson. “Je pensais que c’était médiocre dans le sens où la qualité de notre jeu n’était pas assez bonne, nous n’avons pas bougé le ballon assez rapidement et nous n’avons pas cherché à prendre suffisamment de retard.”

Crystal Palace était sans star clé Wilfried Zaha pour le deuxième match consécutif vendredi soir

Les changements au second semestre ont amélioré les choses. Hodgson a présenté Christian Benteke, réduit à des sélections minces sur le banc jusqu’à présent cette saison, mais avec un point à prouver, plus tôt que prévu et le Belge a eu un impact instantané. Alors qu’Ayew évite de diriger la ligne, Benteke est à la maison.

L’ancien homme d’Aston Villa a toujours du mal à savoir où est le but, mais ceux qui l’entourent sont enhardis par sa présence – ils ont quelqu’un à jouer qui peut créer l’espace pour qu’ils s’épanouissent. L’introduction de Benteke a traîné Palace quelques 10 mètres plus loin et a déclenché leur meilleur sort du jeu.

Jairo Riedewald a également été envoyé, beaucoup plus confiant et énergique en possession que James McArthur ou Cheikhou Kouyate. C’était peut-être – Hodgson a concédé – ses tentatives de gagner le match qui ont fini par ouvrir la porte pour le perdre, mais dans les dix minutes avant le premier but de Newcastle, c’était Palace qui semblait le plus probable.

Les Eagles ont de nouveau lutté sans leur talisman alors que Newcastle marquait deux buts tardifs

C’était ce sortilège qui a montré ce que ce côté peut faire quand la conviction et la volonté sont là, même si Zaha ne l’est pas. 90 minutes, voire 45 minutes, jouer comme ça et Palace aurait obtenu quelque chose, probablement les trois points. Mais maintenant, à la suite de deux performances où ils ont réalisé de quoi ils étaient capables bien trop tard, Hodgson est assis à regarder six points perdus.

«Nous croyons qu’il y a beaucoup de qualité dans notre équipe», a-t-il déclaré. «Au cours des deux derniers matchs, nous n’avons pas produit cette qualité assez souvent, nous n’avons pas posé suffisamment de questions à nos deux adversaires, qui sont tous deux dans le même stade que nous dans la Ligue.

«Perdre six points, de cette façon, contre ces deux équipes… ce serait déjà assez dur si ces deux défaites venaient de jouer contre Liverpool et Manchester City. Venir contre deux équipes qui, nous le savons, vont se battre avec nous pour s’assurer que leur statut de Ligue est garanti à la fin de la saison, cela rend la tâche un peu plus difficile.

Un Roy Hodgson frustré était plus critique que d’habitude à l’égard de ses joueurs après des pertes consécutives

Tout va bien, Zaha sera de retour lorsque les Eagles se rendront à West Brom le week-end prochain et nous devrons donc attendre un peu plus longtemps pour voir si cette semaine leur a appris à gagner sans lui.

