Ferguson ne s’est pas encore entraîné avec ses coéquipiers du Palace après son arrivée en transfert gratuit au cours de l’été et continue de travailler seul avec le personnel médical du Palace. Hodgson a également révélé que le joueur de 20 ans avait tenté de faire progresser sa charge de travail plus tôt cette saison, mais avait subi un revers inquiétant dans sa récupération.

Interrogé sur la date à laquelle les fans peuvent s’attendre à voir Ferguson en maillot Palace, même au niveau des moins de 23 ans, Hodgson a déclaré: “Je ne peux pas vous donner une réponse claire à cela. Oui, il semble faire des progrès. Cela ne fait aucun doute. . Il s’entraîne tous les jours et travaille avec l’un des gars de la réadaptation. Ils sont satisfaits de ses progrès, mais bien sûr, tout se résumera au moment où nous pourrons continuer à l’impliquer dans des situations où il va avoir pour a) tourner et tourner plus, et b) accepter qu’il y a des défis à relever.

«La course qu’il fait en ce moment est très contrôlée, donc nous nous assurons de ne pas mettre de pression sur l’extérieur du genou où, si cela se passe mal, cela pourrait exploser et le faire reculer d’une manière ou d’une autre.

“Je pense que le dernier pronostic, du moins de Nathan avec qui je parle régulièrement, est que pendant cette pause internationale, il poussera de plus en plus fort. Peut-être, après la pause internationale, espère-t-il qu’il sera libéré un peu plus en cette situation de compétition où le genou fera son plein test.

“Malheureusement, cela s’est produit avant. Il faisait des progrès. Nous avons essayé de le faire progresser d’une manière compétitive contrôlée, mais il a ressenti de nouveau de la douleur, alors il a dû reculer, pour ainsi dire. Mais la réponse à la question de savoir quand on peut s’attendre à le voir, personne ne peut le dire en ce moment. Tout le monde au club est très anxieux de ne pas gâcher une grande partie de ce bon travail de rééducation qui est en cours en le replaçant aussi dans une situation tôt que le genou ne peut pas supporter. “

Palace a ajouté Nathaniel Clyne pour un contrat à court terme jusqu’à la fin janvier afin de couvrir l’absence de Ferguson, et l’ancien arrière latéral de Liverpool et de Southampton débutera un troisième match consécutif contre Leeds United samedi avec Joel Ward toujours blessé.

Nathaniel Clyne est revenu à Crystal Palace pour un contrat à court terme en tant que couverture à l'arrière droit

L’arrivée de Clyne signifie qu’après la peur du dernier revers de Ferguson, les entraîneurs peuvent prendre leur temps avec sa réintroduction.

“Nous avons mis en place quelques exercices qui seraient très similaires au type de travail qu’il aurait à faire à son poste s’il s’entraînait tous les jours”, a déclaré Hodgson à propos de leurs efforts antérieurs pour accélérer le rétablissement du jeune. “C’est à ce moment-là malheureusement qu’il a ressenti le genou et il a été alors décidé qu’il ne servait à rien de pousser ça, allons-y doucement et allons plus lentement et assurons-nous que quand il reviendra, il pourra rester là et ce ne sera pas le cas. être un cas d’entrée et de sortie pendant un certain temps et de retour. »