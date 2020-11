Après que l’erreur précoce de Cheikhou Kouyate ait donné l’avantage à Burnley après seulement huit minutes – le premier but que l’équipe de Sean Dyche a réussi à domicile cette saison – les hôtes étaient assis profondément et frustrés alors que Palace cherchait à poivrer la boîte, seulement pour que tout soit repoussé.

C’est une routine que les palais eux-mêmes connaissent bien sous Hodgson, mais n’ont tout simplement pas les codes à déchiffrer lorsque les rôles sont inversés, surtout sans Wilfried Zaha.

Palace a ajouté de la profondeur et de la qualité cette saison, mais l’Ivoirien est toujours leur homme principal. Zaha avait été impliquée dans les 59 derniers matchs de Premier League de Palace avant lundi soir et doit rarement se débrouiller sans son talisman. Quand il n’est pas là, les choses ont tendance à s’effondrer. Les Eagles ont perdu 20 de leurs 28 matchs de Premier League sans le joueur de 28 ans.

Eberechi Eze a fait de son mieux pour donner un peu de vie à un côté du palais lourd, mais sans joueurs – comme Zaha – sur la même longueur d’onde créative, le meneur de jeu a eu du mal à faire cliquer les visiteurs.

Hodgson a toujours préféré des équipes qui penchent par excès de prudence au lieu de tout jeter en avant, mais contre une équipe aussi profonde et bien percée que Burnley, une licence plus créative était nécessaire.

Newcastle plus tard cette semaine pourrait offrir à Palace un peu plus d’espace pour faire avancer les choses, mais après que le sentiment d’avance sur le match ait été que – avec des personnalités comme Eze et Michy Batshuayi – la dépendance de Palace envers Zaha avait diminué, son absence ne faisait que rappeler son importance.

Kouyate exposé à l’arrière après une course stellaire

Kouyate a été l’un des joueurs les plus remarquables de Crystal Palace cette saison.

Depuis qu’il a été appelé à se classer dans les quatre derniers en raison d’une crise de blessure défensive précoce, l’ancien homme de West Ham a excellé. Cependant, face à l’une des lignes avant les plus physiques de la Premier League à Burnley lundi soir, Kouyate a montré des signes de difficulté.

Le joueur de 30 ans était en faute d’avoir donné à Burnley le premier but – leur premier but à domicile de cette saison de Premier League – lorsque sa tête lamentable est tombée directement à Jay Rodriguez qui, via le dos de Scott Dann, a pu nourrir Wood à But.

Kouyate a assez bien récupéré, mais avec Gary Cahill assis dans les tribunes, vous vous demandez si Hodgson sera tenté de revenir à une option plus naturelle pour la visite de Newcastle vendredi soir.

Les luttes de Batshuayi continuent

L’attaquant belge a été un excellent ajout à l’équipe de Hodgson lorsqu’il a été recruté pour six mois à la fin de la saison 2018-19.

Il était parfaitement logique de ramener Batshuayi de Chelsea au début de cette saison, mais les choses prennent un peu plus de temps à démarrer.

Le joueur de 27 ans travaille sans relâche et se place dans de bonnes positions, mais semble juste manquer de confiance et de conviction dans le dernier tiers.

Une première mi-temps de conduite a attrapé les quatre arrière de Burnley pendant un rare moment, seulement pour que Batshuayi tire de très près – et il n’a pas réussi à profiter d’une passe arrière de Dwight McNeil sur laquelle il a couru mais n’a pas été assez rapide pour finir devant Nick. Le pape. Il suffit peut-être d’un seul objectif pour relancer le bal, tout le monde espère que cela arrivera le plus tôt possible.