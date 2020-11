Palace fait un retour rapide en Premier League alors qu’il accueille Newcastle ce soir.

L’équipe de milieu de table de Roy Hodgson aura hâte de réparer la sombre défaite de lundi soir à Burnley, où un effort précoce de Chris Wood a scellé la première victoire de haut vol des Clarets de la saison.

Palace a largement raté l’influence de l’attaquant clé Wilfried Zaha à Turf Moor à la suite d’un test de coronavirus positif et doit trouver un moyen plus efficace de jouer sans leur talisman vendredi alors que l’international ivoirien continue de s’isoler.

Newcastle se rend au sud de Londres après des défaites successives 2-0 contre Southampton et Chelsea de chaque côté de la trêve internationale.

Avec le coup d’envoi à 20h GMT, suivez toute l’action avec Jack Rosser à Selhurst Park sur notre blog LIVE.

19 minutes: Mieux de Newcastle car Joelinton trouve de l’espace en dehors de la surface et en plie un au but, mais c’est droit à Guaita.

Jack Rosser à Selhurst Park

Palace a failli être surpris par Wilson là-bas, ils n’ont pas l’air trop confiants pour l’instant. Il y a un peu plus d’énergie qu’à Turf Moor lundi soir, mais très peu de qualité et les choses sont beaucoup trop précipitées dans les rares cas où ils touchent le ballon.

15 minutes: Très peu de chances pour l’instant, et il faut sentir que l’efficacité devant le but fera la différence ce soir.

8 minutes: Les visiteurs ont vu beaucoup de balles tôt les portes – Kouyate perd la possession, mais Joelinton explose à distance quand il a de meilleures options.

Steve Bruce n’est pas content sur la ligne de touche.

Jack Rosser à Selhurst Park

Schlupp et Ayew en tête de file va être une montre intéressante. Schlupp a joué partout, de l’arrière gauche à l’avant-centre, tandis qu’Ayew se bat souvent lorsqu’il est joué au milieu, beaucoup plus efficace d’un rôle plus large. Se sent un peu dur sur Benteke et Batshuayi sur le banc.

2 minutes: Bonne défense de Cahill pour couper un centre bas sur la ligne des six verges.

Démarrer!

Nous sommes en cours à Selhurst Park.

Hommage à Maradona

Les équipes sont à Selhurst Park, et il y aura des applaudissements d’une minute pour se souvenir de Diego Maradona, un vrai grand du match.

Jack Rosser à Selhurst Park

Voici ce que Jack (qui a l’air un peu froid) a à dire à propos de cette nouvelle de l’équipe du Palace…

Nouvelles de l’équipe de Newcastle

Newcastle XI: Darlow, Manquillo, Fernandez, Clark, Lewis, Hendrick, Sean Longstaff, Shelvey, Almiron, Joelinton, Wilson

Sous-marins: Matthew Longstaff, Schar, Ritchie, Yedlin, Murphy, Gillespie, Anderson