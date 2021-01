Les Eagles ont subi une course difficile depuis qu’ils ont battu West Brom 5-1 début décembre et ont été frappés à sept reprises par Liverpool en plus de perdre 3-0 contre une équipe d’Aston Villa qui a joué plus de 45 minutes avec 10 hommes.

Le défunt niveleur de Harvey Barnes a refusé à Palace trois points précieux contre le Leicester de haut vol la dernière fois, bien que les hommes de Roy Hodgson seront de grands favoris pour battre une équipe des Blades qui semble aussi bonne que reléguée déjà en 2020/21.

Sheffield United reste sans victoire après 16 matchs cette saison, récoltant seulement une paire de matchs nuls et chutant à 14 défaites – plus récemment contre son compatriote Burnley – pour s’asseoir à 11 points de la sécurité au milieu des questions sur l’avenir du manager Chris Wilder.

Leur cause n’a certainement pas été aidée par plusieurs cas positifs de Covid-19.

Les identités des joueurs et des membres du personnel testés positifs pour Covid-19 avant le voyage à Turf Moor n’ont pas été officiellement révélées.

Lors de sa conférence de presse d’avant-match, Wilder a déclaré qu’il ne serait pas surpris si le match contre Palace était annulé.

“Je pense que la façon dont il balaie le pays, je ne serais pas surpris”, at-il dit. “Il commence à se développer. Evidemment aussi après la période de Noël.

“Je ne serais pas surpris de la série de tests maintenant qu’il y aura plus de tests positifs dans tout le pays dans le football professionnel et la Premier League.”

Prédiction Crystal Palace vs Sheffield United: victoire 1-0 à domicile

C’est un affrontement entre deux parties désespérées pour une victoire et ne sera probablement pas jolie.

Les Blades opprimés doivent sûrement mettre fin à cette horrible course sans victoire à un moment donné, avec des matches contre Bristol Rovers (FA Cup) et Newcastle à l’horizon.

Attendez-vous à ce que Palace – qui a chuté au 15e rang – soit au bord d’une affaire décousue, peut-être grâce à un autre moment d’inspiration de l’homme clé Wilfried Zaha.

Crystal Palace vs Sheffield United: Résultats de Premier League (H2H)

Crystal Palace gagne: 2Sheffield United gagne: 2Dessins: 0Dernière rencontre: Crystal Palace 0-1 Sheffield United (01/02/2020)

Les cotes et les pronostics de Crystal Palace vs Sheffield United (sous réserve de modifications)

Crystal Palace victoire: 11/10 Victoire Sheffield United: Entre 3/1 et 16/5 Tirage: Entre 5/2 et 13/5 Moins de 2.5 buts: 8/11

