oy Hodgson a admis avoir choisi son onze de départ avant que le match de West Brom n’ait causé des nuits blanches.

C’est une tâche plus facile avant la visite de Tottenham aujourd’hui après que ceux que le patron de Crystal Palace a envoyés aux Hawthorns en aient remporté cinq dans la plus grande victoire de haut vol du club à l’étranger.

Les Spurs posent un défi très différent aux Baggies en difficulté de Slaven Bilic, mais les Londoniens du sud sont très confiants et seront prêts à mettre fin à la série de quatre feuilles blanches de Tottenham en Premier League.

Christian Benteke est revenu en forme avec deux buts et un bon jeu de préparation lors de son premier départ de la saison la dernière fois, et conserve sa place. Hodgson dit que malgré la mauvaise course du Belge devant le but jusqu’au week-end dernier, sa qualité n’a jamais été mise en doute.

“Il a toujours été bon, ses performances à l’entraînement ont toujours été professionnelles, il vient toujours à l’entraînement pour donner le meilleur de lui-même même lorsque les choses n’allaient pas aussi bien qu’actuellement avec ses deux buts”, a déclaré Hodgson.

«Nous sommes ravis pour lui d’obtenir ce petit succès, nous espérons maintenant qu’il va s’en inspirer.

“Il a été très bon, ce serait bien si chaque commentaire sur Benteke n’était pas précédé du fait qu’il a joué tant de matchs sans but, ce serait bien de dire que Benteke se débrouille bien avec cette préface.

«Je ne peux pas changer cela, il ne peut pas changer cela, ce qu’il fait maintenant est ce qui compte.

“Ce qu’il a fait à l’entraînement m’a amené à vouloir le remettre dans l’équipe et qu’il tente sa chance contre West Brom est une bonne nouvelle.

“C’est un avant-centre de qualité avec beaucoup de cordes à son arc, donc c’était génial dimanche dernier qu’il ait pu le montrer au monde.”

Palais de cristal XI: Guaita, Clyne, Kouyate, Cahill, van Aanholt, Schlupp, Milivojevic, McArthur, Eze, Benteke, Zaha

Sous-marins: Butland, quartier, Tomkins, Ayew, Townsend, Batshuayi, Riedewald

Dernier réunion: Crystal Palace 1-1 Tottenham (juillet 2020)

L’équipe Crystal Palace de: Guaita, Van Aanholt, Dann, Cahill, Clyne, Townsend, McArthur, Kouyate, Eze, Ayew, Schlupp, Butland, Ward, Tomkins, Sakho, McCarthy, Batshuayi, Benteke, Henderson, Mitchell, Woods, Milivojevic, Meyer, Zaha.

Exclu: Connor Wickham (genou), Martin Kelly (mollet), Wayne Hennessey (genou), Nathan Ferguson (genou)

