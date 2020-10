Curieuse façon pour Juan de Dios Pantoja de désoxyder son corps | Instagram

He YouTuber, chanteur et entrepreneur Juan de Dios Pantoja utilise une manière ingénieuse de se détendre et de se désintoxiquer, plusieurs de ses adeptes suivront sûrement cette astuce et l’imiteront.

Juan de Dios Pantoja comme Kimberly Loaiza sont devenus deux célébrités à travers le Mexique comme leur fille Kima Sofía.

Aussi connu sous le nom de JD Pantoja, l’interprète d’erreurs a captivé des millions de personnes avec ses chansons et ses vidéos, c’est amusant de le voir dans ses histoires quand il va faire des blagues à ses amis sur Instagram.Nous l’avons vu danser comme il le faisait quand il venait de commencer sa carrière .

Il s’agit de profiter de la musique et de suivre le rythme où je me rouille », écrit-il sur sa photo.

Ces derniers jours, son nom et celui de sa femme Kimberly Loaiza ont été à la mode car ils viennent de se marier, cela a été publié via une vidéo sur la chaîne YouTube de Loaiza.

Malgré le fait que Kimberly Loaiza a réussi à mieux réussir que Juan de Dios Pantoja Concernant sa musique et ses réseaux sociaux, l’interprète de “Táctica” ne se sent pas mal de ce qui s’est passé, au contraire il la soutient constamment et célèbre ses succès.

Il y a un jour, il a partagé cette publication, le youtubeur est fraîchement baigné, il porte un short et une chemise, il est apparemment chez lui, avec ses amis.

On dit que les miracles existent et j’attends toujours le petit cœur de Jd en ce moment », commente l’un des internautes dans sa publication.

Lorsque Dios Pantoja a commencé sa carrière très jeune, il a actuellement 24 ans et est devenu un entrepreneur, un chanteur, un youtubeur et une personnalité d’Internet, même si ses débuts n’ont pas été faciles du tout, il jouit aujourd’hui d’une grande popularité et de millions d’adeptes qui l’adorent.

Le jeune homme est originaire du port de Mazatlán, Sinaloa, Mexique, de son histoire, on sait qu’il a eu ses débuts en tant que danseur lors de fêtes, de réunions et à certaines occasions, il a participé à des écoles donnant des spectacles, c’est là que sa popularité auprès des filles a commencé.

Pour dire la vérité, il a rencontré Kimberly Loaiza dans une école, quand il a raconté une histoire en dehors de son histoire, il a appris qu’elle était la cousine d’une jeune femme populaire, mais il a été captivé par le maire de La Lindura.

Comme beaucoup de gens ou pas, l’histoire de Kimberly et Juan de Dios Pantoja C’est devenu un véritable standard de l’amour au Mexique, malgré le fait qu’ils aient été constamment critiqués, ils ont toujours réussi à prendre de l’avance et à se caractériser par le soutien de leurs fans.

Le résultat de son amour a été projeté sur sa fille Kima Sofía Pantoja Loaiza qui a hérité du charisme ainsi que de la beauté de Kimberly Loaiza, et apparemment de ce que nous avons vu dans certaines vidéos de Juan de Dios son goût pour la musique rock.

Cette famille est l’une des plus connues dans tout le pays et fait partie de l’Amérique latine ainsi que de l’Amérique du Sud, il existe des comptes Instagram dédiés à chacun des membres créés par leurs fans ainsi que le leur en tant que famille.

Sûrement Juan de Dios Pantoja a réussi à devenir une célébrité mondiale que nous croyons que c’est son objectif car il a conquis d’autres pays petit à petit, c’est peut-être l’un de ses rêves.

