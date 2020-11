Curiosités de Billie Eilish que peu de fans connaissaient | .

Billie Eilish est peut-être l’une des artistes musicales qui a attiré le plus d’attention au cours des trois dernières années, non seulement pour sa musique mais aussi pour sa personnalité particulière, car elle n’est pas comme une autre célébrité que nous avions vue auparavant. cela, nous sommes sûrs que vous serez intéressé à en savoir un peu plus sur lui.

comme vous le savez Billie Eilish Elle est assez discrète dans sa vie privée, cependant il y a certaines curiosités qu’elle a montrées au public, qui aident à comprendre un peu plus sa personne.

En plus d’être extrêmement talentueuse, Billie Eilish a montré qu’elle n’avait pas besoin de montrer votre silhouette pour réussir et donc, malgré le port de vêtements amples, elle a montré à plusieurs reprises son talent qui a le plus attiré l’intention de ses fans.

Depuis qu’elle était très jeune, elle a compris qu’elle avait un talent naturel pour la musique, qui au fil des années elle l’a développé encore plus, mais ce qui la passionnait était la danse, elle venait suivre des cours et était très bonne dans ce qu’elle faisait, malheureusement l’interprète de “Ocean Eyes” a eu une blessure qui l’a empêchée de poursuivre son rêve d’être danseuse.

Si vous êtes fan de Billie Eilish Vous saurez qu’elle sourit rarement à une caméra ou peut-être aux fois où elle est apparue comme ça, c’est parce qu’elle n’a pas réalisé qu’ils l’enregistrent ou la prennent en photo et c’est qu’elle a elle-même déclaré dans une interview qu’elle n’aimait pas sourire parce qu’elle affirmait cela la faisait se sentir faible.

Elle est extrêmement proche des membres de sa famille car elle a été éduquée à la maison toute sa vie, depuis 2014, elle est connue pour être végétalienne, une pratique qui a invité ses followers à continuer comme elle et a eu une très bonne réponse pour une partie d’entre eux apparemment.

Comme chaque jeune femme aime regarder des films Disney, cependant, son personnage méchant préféré est Cruella De Vil, elle adore les araignées, même si elle a elle-même partagé que plusieurs de ces tarentules qu’elle a comme animaux de compagnie, sur son compte Instagram officiel qu’elle a partagé des photos et des vidéos à côté desquelles de nombreux fans ont eu un peu peur.

Billie Eilish prétend qu’elle n’a pas de grands amis donc elle a tendance à parler librement avec son psychiatre, elle a même parlé librement de l’importance de la santé mentale et autres car comme vous le savez, elle souffre du syndrome de Tourette, elle a admis avoir eu peur de lui révéler ce syndrome fans parce qu’elle croyait qu’ils la sauraient plus pour lui que pour son talent, cependant, de cette révélation, quelque chose de totalement opposé est né car en plus de la soutien de ses fans, elle a également pu soutenir d’autres personnes qui en souffrent.

N’aime pas boire Photographies avec ses fans parce qu’il considère que plus tard, ils les vendront à un enchérisseur plus élevé et qu’ils préfèrent que personne ne fasse affaire avec son image, il choisit donc de parler avec eux quand il en aura l’occasion ou simplement de les serrer dans ses bras.

Profitez de regarder la télévision, vos séries préférées sont The Office, The Walking Dead et American Horror Story, quelque chose de curieux qu’ils parlent de zombies.

Bien qu’elle soit une célébrité internationale, vous pouvez trouver des coïncidences dans ces curiosités que nous venons de vous présenter et vous savez que, malgré son succès, elle est toujours une jeune fille de 18 ans qui aime assez les petites choses et les satisfactions que la vie nous donne. .

Il y aura probablement plus de détails que nous connaîtrons au fil des années sur Billie Eilish en ce moment, c’est excitant de connaître certains détails qu’elle a partagés ou que nous avons remarqués.

