Le début de la deuxième saison de The Mandalorian de Disney Plus a montré plusieurs choses: qu’il y aura une collection considérable d’hommages pour toute la saga. Déjà dans le premier chapitre il y en avait des très discrets et l’arrivée – apparemment – du personnage qui viendra tout changer dans la série. Nous vous laissons une compilation des œufs les plus de Pâques passionnant et inattendu que le chapitre nous a laissé.

Retour à l’origine

Mando retourne à Tatooine pour la simple possibilité de trouver un autre Mandalorien sur la planète désolée. Les paysages désertiques bien connus de l’endroit où Luke Skyawalker a grandi ont été recréés jusque dans les moindres détails. pratiquement identiques à leur version de film, qui surprendra et plaira aux fans.

Le vide de puissance

Il y a quelque chose d’énorme intérêt dans ce premier chapitre de la deuxième saison et c’est le fait qu’il commence à raconter les différents écarts de pouvoir que la chute de l’Empire a laissé dans son sillage.

Bien sûr, une partie du sujet avait déjà été traitée la saison précédente mais dans celle-ci, il est évident qu’il s’agit d’une perception beaucoup plus spécifique et qu’elle indique que la résurgence ultérieure des décombres de l’empire sous la forme de The First L’ordre, est dû au chaos qui a ravagé divers endroits de la galaxie, pour l’instant inaccessible au contrôle de la République.

The Mandalorian: cette apparition supposée de Bobba Fett dans la première saison …

Si vous étiez enthousiasmé par la vision des bottes et des éperons de qui nous pensions être Bobba Fett la saison précédente, nous avons de mauvaises nouvelles pour vous.

En fait, le mystère est partiellement éclairci sur Tatooine dans ce premier chapitre et il le fait de manière plus ou moins inattendue? Dans cet endroit sans loi, un maréchal (Timothy Olyphant) en armure mandalorienne est devenu la voix principale d’un nouvel ordre rudimentaire.

Mando résout le mystère après avoir appris que les vêtements caractéristiques de sa ville ont été achetés par le maréchal à des Jawas, ce qui bien sûr, changer de perspective au sujet de ce petit clin d’œil sur-analysé concernant le retour du mandalorien le plus célèbre du cinéma.

Disney Plus

Vieilles connaissances partout

Bien entendu, le retour sur Tatooine permet à la série de récupérer une série de créatures que l’on avait déjà vues avant ou après dans la saga. Par exemple, si vous vous en souvenez, vous vous souviendrez que dans The New Hope, ce qui semblait être un squelette pétrifié a été aperçu d’un dragon krayt, que Jon Favreau récupère pour ce chapitre sous la forme de quelque chose de plus proche des vers de sable de Dune.

Quoi qu’il en soit, la simple existence de cette créature permet au réalisateur de s’intégrer dans la mythologie de la série des Banthas aux habitants des sables. Une mention rapide mais incontestable des rats womp dégoûtants, un fléau de Tatooine que le script utilise pour contextualiser avec brio la visite de Mando sur la planète désolée.

Et la grande finale au Mandalorian

Mais bien sûr, la grande surprise de l’épisode est la première apparition de Temuera Morrison en tant que Boba Fett, ce que les fans avaient vécu. en attente depuis les premiers chapitres de la première saison et que dans ce second, il clôt le premier chapitre avec une puissante image rétroéclairée de l’un des personnages les plus mystérieux de la saga.

Que pouvons-nous attendre de votre arrivée? Nous devons attendre vendredi prochain.