Qu’est-ce que de «bons cheveux» de toute façon?

Cela dépend à qui vous demandez. Si nous nous basons sur le courant dominant, et soyons honnêtes – généralement blancs – les publicités de produits capillaires et les magazines diffusés, cela signifierait probablement des cheveux qui ont du volume, de la brillance et une texture lisse et soyeuse. Pour ceux qui ont l’héritage afro-caribéen, cependant, “ bons cheveux ” prend un tout nouveau sens, celui que la légendaire coiffeuse Charlotte Mensah a rebaptisé pour son nouveau livre, le bien intitulé Good Hair.

Avec des clients tels que Michaela Coel, Jourdan Dunn et June Sarpong sur sa liste, la réputation de Mensah en tant que coiffeuse incontournable pour les cheveux afro et bouclés la précède. Après la perte de sa mère à l’âge de 13 ans, son voyage a commencé lorsqu’elle a pris en charge les soins capillaires de sa jeune sœur. Cela a donné naissance à une passion pour tous les soins capillaires, du tressage à la teinture et aux coupes expérimentales.

Mensah présente un CV impressionnant qui comprend le coiffage pour le client moyen qui a besoin de soins capillaires dans son salon éponyme sur la route de Portobello, le coiffage lors de séances de photos éditoriales et d’événements de haut niveau et même la sortie de sa propre ligne de produits capillaires ). Maintenant, elle a rassemblé toute son expertise dans le nouveau Good Hair.

Le titre est un clin d’œil à ce que signifie avoir des mèches saines et pulpeuses, oui, mais il fait également référence aux normes de beauté eurocentriques qui ont tourmenté les communautés afro-caribéennes depuis des siècles, avec “ bons cheveux ” signifiant souvent des cheveux longs et plutôt lâches. que crépus ou étroitement enroulé.

Le guide essentiel de Mensah sur les cheveux afro, texturés et bouclés renverse ce terme lourd à l’envers, offrant des conseils, des connaissances et de la tendresse aux personnes aux cheveux bouclés et crépus qui n’ont peut-être pas eu accès aux informations clés dont elles avaient besoin en grandissant.

Nous avons rencontré la coiffeuse pour discuter de son ascension vers le haut, des conseils pour prendre soin des cheveux naturels et pourquoi chaque fille avec des nœuds et des bobines a besoin d’un exemplaire de Good Hair.

Comment avez-vous commencé dans la coiffure?

J’ai quitté le Royaume-Uni quand j’avais trois mois pour vivre avec mes grands-parents à Accra, au Ghana. Je me souviens que mes tantes avaient toujours de belles coiffures et il y avait une femme qui venait chez eux et s’enfilait les cheveux. J’ai aimé les regarder faire mais je n’ai jamais pensé que plus tard dans ma vie, je serais coiffeur. À l’âge de 11 ans, j’ai rejoint ma mère au Royaume-Uni et je regardais ma mère coiffer ma sœur et elle ferait les miens aussi. Malheureusement, ma mère est décédée à l’âge de 13 ans, alors j’ai pris le relais avec les cheveux de ma sœur et je les ai tressés, canerow et lavés. Chaque fois que je coiffais ses cheveux, j’avais l’impression que maman était là et cela nous a rapprochés. Plus tard, j’ai trouvé un emploi dans le premier salon noir à ouvrir au Royaume-Uni appelé Splinters et il était dirigé par feu Winston Isaacs. J’ai commencé à aimer faire de la coiffure à un niveau professionnel et c’était juste un espace heureux puisque les quatre dernières années de ma vie avaient été assez traumatisantes. Les gens venaient et nous partagions des histoires, donc cela ressemblait à un processus de guérison. Splinters était le seul endroit incroyable au Royaume-Uni spécialisé dans les textures bouclées et il était connu. Les gens venaient du monde entier. Vous pourriez avoir de la couleur et des tresses dans ce même endroit. C’était comme à la maison.

Vos clients célèbres préférés?

Il y en a tellement. Pour moi, tous mes clients sont des célébrités, qu’ils viennent de l’université ou qu’ils soient sur le point de commencer leur carrière. Je dirai que quelqu’un avec qui je peux toujours me connecter est Erykah Badu. Nous avons une très bonne connexion et c’est un type de femme très différent en termes de vision de la vie. Nous sommes tous les deux très spirituels et quand je l’ai rencontrée, c’était comme si je la connaissais depuis toujours.

Pourquoi avez-vous écrit ce livre?

[The black community] a beaucoup de problèmes autour de nos cheveux et depuis tant d’années, nous avons cette norme européenne rigide de la beauté qui nous est imposée. Pour cette raison, nous passons tant d’années à abuser de nos cheveux et à vouloir ressembler à ces images au risque de perdre les cheveux. Des filles de 15 ans sont venues dans mon salon et portent des perruques. Je demande, ‘pourquoi portez-vous une perruque? Où sont tes cheveux? Je ne dis pas que vous ne devriez pas porter de perruques – vous êtes libre de créer ce que vous voulez avec vos cheveux – mais il doit y avoir un équilibre. C’est vraiment stressant quand on y pense psychologiquement avec ce qu’ils ressentent d’eux-mêmes. Les cheveux sont une chose importante pour nous et nous avons tellement de chance que nos cheveux soient si polyvalents; nous pouvons l’avoir droit un jour et coily un autre jour. Ce livre est une compréhension plus profonde de ce que les cheveux signifient pour nous et de ce que nous pouvons faire pour sauver nos cheveux aujourd’hui et de nombreuses années à venir. J’ai toujours pensé que mon premier livre serait un énorme livre de table basse avec beaucoup de photos de toutes mes collections de cheveux – je n’ai jamais su que ce serait moi qui partagerait mon histoire avec le monde. Le livre est tout de l’éducation à l’inspiration pour vous permettre de vous lever et de faire quelque chose de votre vie.

Quelle est votre définition de «bons cheveux»?

Tous les cheveux sont de bons cheveux. Il s’agit de l’accepter, de l’honorer et de l’apprécier. Pendant si longtemps, nous avons eu ces idées rigides sur ce à quoi cela devrait ressembler. Peu importe que ce soit deux pouces ou dix pouces, qu’il soit pervers ou coily, ondulé ou droit. Il s’agit simplement de savoir ce que vous pouvez faire pour rendre vos cheveux incroyables. Oui, nous devrions pouvoir être polyvalents, mais la clé est de savoir comment prendre soin des cheveux qui poussent hors de votre tête.

Comment la culture et l’histoire jouent-elles un rôle dans la signification des cheveux noirs?

Les cheveux noirs ne sont pas des cheveux que vous pouvez simplement cultiver pour que quiconque les fasse à votre place. Nous avons beaucoup de connexions spirituelles avec nos cheveux. Dans certaines tribus africaines, vos cheveux communiquent tout, que vous soyez disponible pour le mariage ou que vous soyez d’un certain rang dans la société. Dans certaines régions du Ghana et du Nigeria, lorsque vous perdez un conjoint, vous vous rasez complètement les cheveux et recommencez, cela fait partie d’un rituel. Dans d’autres régions d’Afrique, lorsque vous avez un bébé, vous vous rasez également les cheveux parce que c’est une communication avec les ancêtres pour dire qu’une nouvelle personne faisant partie de cette lignée est arrivée. Il y a tellement de choses à faire.

Les 5 meilleurs conseils de Charlotte pour des cheveux naturels sains:

1. Soyez doux avec vos cheveux. Lors du démêlage, prenez votre temps et progressez très doucement jusqu’aux racines, en utilisant les bons outils.

2. N’oubliez pas d’obtenir des garnitures régulières. Beaucoup de gens se promènent avec deux ans de cheveux morts sans s’en rendre compte.

3. Traitements réguliers. Si vous voulez que vos cheveux restent nourris, hydratés et hydratés, assurez-vous d’opter pour des traitements réguliers.

4. Dormez toujours avec un foulard en soie.

5. De bons cheveux commencent de l’intérieur. Dormez-vous suffisamment, buvez-vous suffisamment d’eau et mangez-vous correctement? Même votre bien-être mental et émotionnel affecte vos cheveux, vous devez donc également rester au courant de ces domaines.