Des clients frustrés se sont tournés vers les réseaux sociaux pour se plaindre d’avoir à payer le prix fort pour les commandes de téléviseurs et d’enceintes à prix réduit qui ont été annulées après le Black Friday.

Un client a déclaré avoir commandé une télévision lors de la vente du Black Friday.

Le jour où elle était censée arriver, ils ont reçu une notification indiquant que la commande n’avait pas été exécutée en raison d’un «défaut technique» et devaient désormais payer le coût total, soit le «double» du prix de vente.

Un autre client a demandé à Currys PC World sur Twitter: «Hé, j’ai reçu un reçu de ma commande le 24 novembre, et maintenant on m’a dit que c’était votre problème technique, donc ma commande n’a pas été traitée, et on m’a dit de passer une nouvelle commande avec l’original prix, pourquoi ne pouvez-vous pas honorer les offres du Black Friday? »

Iain Fairfield de Kilwinning a déclaré à BBC News qu’il avait commandé un téléviseur 65 pouces dans la vente du Black Friday qui n’était jamais arrivé et lorsqu’il a soulevé le problème avec Currys PC World, on lui a dit qu’un «problème technique» signifiait que la commande n’était pas passée correctement.

«Ils m’ont alors informé que je devrais à nouveau payer le prix fort pour la télévision même s’il s’agissait d’un contrat Black Friday», a déclaré M. Fairfield.

“J’étais très en colère contre cela car ils n’honoreraient pas le prix initial pour lequel j’avais reçu l’article. Et à aucun moment ils ne m’ont jamais informé, du point d’achat au jour de livraison, que la commande avait été annulée.”

Currys PC World a déclaré qu’une «demande sans précédent» d’articles le vendredi noir a conduit le site Web à subir une «panne temporaire».

L’entreprise s’est excusée et a déclaré qu’elle traiterait les plaintes au cas par cas.

«En raison du volume sans précédent de clients faisant des achats en ligne avec Currys PC World le Black Friday, notre site Web a connu une panne temporaire», a déclaré une porte-parole dans un communiqué à la BBC.

«Nous pouvons confirmer que les transactions effectuées par cartes-cadeaux et certains achats Order & Collect ont été affectés, mais pas la livraison à domicile.

«Tout client qui a payé par carte-cadeau a été remboursé en totalité avant 20h00 le mercredi 2 décembre.

“Les clients dont les achats Order & Collect ont été annulés ont été informés dès que possible, et ils ont pu remplacer leur commande le même week-end tout en profitant de nos promotions Black Friday.”

Le Standard a contacté Currys PC World pour de plus amples commentaires.