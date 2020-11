C

urtis Pritchard a dit qu’il voulait que son frère AJ fasse «autant d’épreuves que possible humainement» pendant qu’il est dans le I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here! château et espère le voir «pleurer, crier, peut-être vomir».

Curtis a déclaré à Lorraine d’ITV: «S’il doit y avoir un essai pour lui, il a mentionné qu’il n’aime pas les rats, rien à voir avec les rats, il ne veut rien avoir à voir avec.

«Il a dit qu’il aurait peur jusqu’aux os. Et les espaces confinés. Donc, si vous allez le mettre dans un cercueil avec des rats, voyons ce qui se passe.

Il a ajouté qu’il votera «absolument» pour son frère, ajoutant: «Je veux qu’il fasse autant d’épreuves que possible humainement, je veux le voir pleurer, crier, peut-être vomir, je suis le pire frère de tous les temps.

«Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c’est que AJ et moi faisions beaucoup de sports extrêmes quand nous étions plus jeunes, donc nous étions dans le froid, la pluie et la boue et cela ne nous a jamais affectés, mais comme AJ a un peu plus âgé, je ne vais pas mentir, il est devenu un peu plus délicate.

(

AJ dans une photo publicitaire pour l’émission

/ PA)

«Alors il a peur des araignées maintenant, il a un peu peur des hauteurs, alors je pense qu’il va être choqué par lui-même à ce sujet, je pense que ça va vraiment lui faire peur d’une manière à laquelle il ne s’attendait pas.

Cependant, Curtis a déclaré qu’il n’avait jamais souffert de symptômes, ajoutant: «Je pense qu’il allait parfaitement bien, il est juste revenu positif, puis il est revenu négatif et il va complètement bien depuis.

Curtis a déclaré: «Il m’a dit, j’ai dû mentir à tant de gens, je suis tellement désolé si vous me l’avez demandé et je vous ai complètement menti au visage mais j’ai découvert il y a un moment, cela a dû être deux mois impairs, peut-être il y a un peu plus longtemps.

«Mais ensuite, il a été enfermé pendant deux semaines et demie, ce confinement, il était au Pays de Galles et il avait son téléphone et il a dit que le temps ici est horrible, le vent la pluie, comme il fait froid, j’ai dit que ce n’est que le commence AJ, attendez de manger quelque chose ou quelque chose de mouton, ce sera horrible.