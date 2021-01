Curvy dans l’air, les modèles Demi Rose attrayants tout en prenant le thé | INSTAGRAM

La belle mannequin britannique Demi Rose a réussi à gâter ses fidèles fans et à cette occasion elle ne pouvait pas manquer une belle photo pour atteindre cet objectif, en plus de promouvoir la collection de vêtements à laquelle elle participe en tant que mannequin officiel. .

Ceci est la dernière photo de la Instagram officiel de la belle Demi Rose qui a conquis son public avec ces magnifiques clichés, dans lesquels elle laisse ses courbes en l’air comme elle l’a fait à cette occasion vêtue uniquement d’un pull blanc dont elle fait la promotion et que vous pouvez acheter en cliquant sur le bouton droit. votre profil.

La photo est très attrayante et on y voit le modèle britannique prendre le thé sur sa terrasse en regardant le coucher du soleil et en se préparant pour la séance photo.

Rose a réussi à dépasser 370 mille J’aime et des milliers de commentaires où ils la flattent et cherchent à la remercier en grande quantité pour tous les clichés qu’elle partage de sa beauté pour égayer la journée de ses fidèles fans.

Le plus frappant de tous, c’est qu’en utilisant simplement un pull, nous avons pu apprécier un peu plus vos jambes, par exemple, ce qui montre qu’elles ont été très bien exercées ces derniers mois.

Comme nous le savons, une autre section très importante de Demi Rose sont ses histoires car là elle partage un peu plus sur sa vie personnelle et cherche à nous faire connaître plus à fond, là elle a partagé qu’elle a un projet préparé pour cette année, c’est d’apprendre un peu de musique de En fait, il prend déjà des cours et s’entraîne avec les instruments qu’il a chez lui.

À cet endroit, elle nous a également montré comment elle apprend à jouer de deux instruments très intéressants, la harpe et le piano, en pratiquant les deux avec des vidéos et probablement des cours intensifs, car elle souhaite pouvoir les jouer pour en profiter chez elle.

Peut-être que quelque temps plus tard, nous pourrons comprendre comment Demi Rose a appris à jouer de ces instruments a pu enregistrer une vidéo pour nous chanter ou simplement jouer pour que nous l’écoutions et ce jour viendra sûrement.

Comme d’habitude, il a également placé des images de motivation où il cherche à nous faire réfléchir et à nous faire sentir mieux avec nous-mêmes chaque jour, en fait, il s’est également beaucoup concentré sur le Zodiac car il est un grand fan de cette science.

En tant que Bélier, il partage toujours des images de ce signe du zodiaque et cette fois, il a révélé que le Bélier était à 99% des anges, mais que vous pouvez l’imaginer 1%.

Elle est plus que concentrée sur l’augmentation de son nombre et surtout sur le fait de choyer et d’impressionner ses fidèles fans, cherchant toujours à améliorer la qualité de son contenu et à publier de meilleurs clichés.

Si vous ne voulez manquer aucune des nouvelles photos de Demi Rose, nous vous recommandons de garder un œil sur Show News, car nous vous dirons également toute l’actualité de la jeune mannequin qui ne cesse de travailler pour rester l’un des influenceurs Instagram préférés de la les internautes.