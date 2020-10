Cyberpunk 2077 est à nouveau retardé, cette fois jusqu’au 10 décembre. Le développeur CD Projekt Red dit qu’il travaille toujours sur un patch pour le jour du lancement du jeu, qui était auparavant prévu pour le 19 novembre. Il attribue le retard en partie à sa sortie multiplateforme – qui verra le lancement du jeu sur deux générations de matériel de console, PC et Google Stadia.

“Le plus grand défi pour nous en ce moment est de livrer le jeu sur la génération actuelle, la prochaine génération et le PC en même temps, ce qui nous oblige à en préparer et à tester neuf versions”, a déclaré la société dans un tweet. «Nous devons nous assurer que tout fonctionne bien et que chaque version fonctionne correctement. Nous sommes conscients que cela peut sembler irréaliste quand quelqu’un dit que 21 jours peuvent faire une différence dans un jeu aussi massif et complexe, mais ils le font vraiment.

Cyberpunk 2077 est officiellement passé à l’or (c’est-à-dire verrouillé une version finale du jeu) début octobre, et les développeurs ont promis via Twitter que «plus aucun retard ne se produit». La version de sortie est toujours terminée, mais CD Projekt Red a développé d’autres mises à jour pour le jour de la sortie du jeu. «C’est la période que nous avons sous-calculée», dit le tweet – même après une période de crise imprévue au cours de laquelle les développeurs ont travaillé des heures supplémentaires.

Cyberpunk 2077 a été l’un des jeux les plus attendus de 2020. Mais avec le dernier retard, il ne fera que grincer à la fin de cette année.