Il y a eu de nombreux commentaires concernant la grossesse c’est dans le programme “Venga la Alegría”, mais beaucoup de paris que c’est Cynthia Rodríguez, partenaire du chanteur Carlos Rivera.

Cynthia Rodríguez et Carlos Rivera se sont retrouvés dans les gros titres à plusieurs reprises, car ils sont l’un des couples les plus controversés du milieu et beaucoup soulignent que finalement un bébé pourrait être en route.

La bonne nouvelle a enfin atteint le programme Come Joy, car ils ont récemment annoncé que l’un des pilotes est Enceinte.

Cependant, ils n’ont pas mentionné le nom, car ils voulaient laisser incognito qui des conducteurs aurait la chance d’attendre un enfant, mais différentes versions indiquent que ce sera Cynthia Rodríguez, la compagne du chanteur Carlos Rivera, qui serait enceinte.

En fait, via le compte Instagram officiel du programme, ils ont également publié la nouvelle.

La famille #VLA continue de s’agrandir! Ce lundi, nous saurons lequel de nos membres attend la cigogne », ont-ils écrit.

Sans aucun doute, beaucoup ont commencé à souligner que Cynthia est celle qui est enceinte, car même le chauffeur Daniel Bisogno a témoigné où il lui a donné une étreinte très affectueuse et lui a dit que «quand seront les enfants? Nous attendons déjà des neveux »auxquels le chauffeur a dit« non merci … je ferais mieux de couper ça », tandis que Bisogno lui souriait.

De plus, la rumeur court depuis plusieurs mois que le couple s’est marié l’année dernière, car pendant ses vacances, la conductrice a admis qu’elle avait épousé Carlos Rivera et même ses collègues se sont moqués d’elle à tel point que c’était la rumeur. l’un des comédiens les plus populaires à la télévision.

Cependant, peu de temps après, Cynthia Rodríguez elle-même est sortie pour dire qu’elle ne s’était pas mariée et que tout était une blague liée au programme, mais cette blague a été très courante dans les programmes de TV Azteca.

Tant de gens étaient intrigués de savoir qui était le couple qui attendait un enfant, tant aujourd’hui n’ont pas hésité à voir le programme.

D’après ce qui a été annoncé que Cynthia Rodríguez était, le prochain bébé de «Venga la feliz» sera Oskarín de Los Destrampados.

Annete Cuburu était chargée d’ouvrir une enveloppe avec le nom du prochain “papa” ou “maman” du programme et il s’est avéré être le clown, qui a été surpris en coulisses en train de manger quelque chose et c’est ainsi qu’Oskarín a rejoint son coéquipiers à boxer pour fêter la nouvelle.

Il ne fait aucun doute que l’annonce a surpris certains adeptes du programme, car Oskarín a toujours été très réservé dans sa vie personnelle.

Jusqu’à présent, on sait seulement que sa petite amie s’appelle Aracely, qui a offert une interview en mars dernier pour la chaîne YouTube appelée Fátima et Caeli Wiwiriskis.

Mais elle a révélé qu’elle avait rencontré Oskarín lors d’une plongée où elle travaillait comme serveuse, mais elle ne voulait pas montrer son visage et sa voix avait également été modifiée pour qu’elle ne puisse pas être reconnue.

À propos de son refus de montrer son visage, Aracely a fait remarquer qu’elle n’aime pas ça, car ce n’est pas quelque chose d’elle et n’en vit pas.

Il est à noter qu’Oskarín est originaire d’Iztapalapa, à Mexico, et dès son plus jeune âge, il a décidé de divertir les gens avec son frère Joss.Ils ont donc créé le duo comique de Los Destrampados, qui est devenu très populaire grâce à leur participation à Venez la joie, étant actuellement l’un des comédiens les plus célèbres de la télévision.

