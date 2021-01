Cynthia Rodríguez révèle comment il rend fou Carlos Rivera | Instagram

L’animateur et l’interprète mexicain sont restés ensemble pendant plusieurs années, période au cours de laquelle ils se sont démarqués pour être l’un des couples les plus secrets de l’émission en termes de détails de leur fréquentation, aujourd’hui la leur Cynthia Rodriguez Brisez le silence et révélez son secret clé pour que Carlos Rivera tombe amoureux.

Ce serait à travers une nouvelle vidéo qu’elle a récemment partagée dans laquelle elle a révélé le secret qui a conduit sa relation avec son célèbre petit ami à renforcer le lien qui existe entre eux.

Grâce à une conversation amusante, l’animateur a précisé qu’il n’y a pas beaucoup de secrets ou de stratégies à suivre, tout se trouve dans l’un des aspects les plus importants.

C’est à la présentatrice Karla Díaz, qui anime le programme Pinky Promise «à qui il a révélé un détail essentiel pour une relation durable.

Il n’y a pas de secret, il s’agit simplement de trouver la bonne personne. “

De plus, il a également partagé les sentiments qui l’unissent à l’idole de la musique actuelle et c’est que la belle présentatrice a révélé qu’il n’y aurait personne d’autre pour elle, comme l’a révélé.

Carlos Rivera est l’amour de sa vie.

Pour la présentatrice de TV Azteca, il n’y a pas de secret puisqu’elle indique quand elle est la personne idéale que vous voulez passer le plus de temps possible avec elle, en plus de ce qu’elle a laissé entendre, en plus de partager des moments inoubliables ensemble, les deux aiment passer du temps avec leur famille. .

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

“Laissez le nôtre rester le nôtre”

Comme le dit l’interprète Carlos Rivera dans l’une de ses chansons les plus célèbres, le couple partage très peu de détails sur la façon dont lui et le chauffeur vivent leur amour, leur coexistence, et ils ne révèlent pas grand-chose sur leurs projets futurs concernant leur relation. .

Bien que jusqu’à aujourd’hui, ils n’aient pas partagé beaucoup de photos ensemble sur leurs réseaux sociaux ni ne publient de vidéos, s’ils échangent des messages romantiques sur leurs comptes respectifs, ce sont cependant leurs fans et followers qui prétendent vouloir en savoir plus sur eux. Au-delà de leur carrière.

Aujourd’hui, l’animatrice a fait le premier pas en partageant quelques détails de sa fréquentation avec l’interprète de la chanson récente “100 años”.

La présentatrice de Coahuila a révélé son secret pour tomber amoureuse de la chanteuse de Huamantla, Tlaxcala, avec qui elle a également souligné qu’ils étaient très heureux ensemble.

Comment votre relation a-t-elle commencé?

L’animatrice Cynthia Rodríguez et le chanteur mexicain du moment, Carlos Rivera, ont eu une relation très durable depuis 2016 quand ils ont tous deux décidé de rendre leur romance publique.

De cette date à aujourd’hui, leur relation a été entourée d’une forte controverse qui navigue entre des théories sans fin, certaines s’assurant même qu’elles sont plus que des petits amis, et que les deux se seraient déjà mariés au lieu d’origine du chauffeur et du modèle, selon révélerait Daniel Bisogno lors d’une des émissions de “Ventaneando”.

Cynthia et Carlos Rivera se sont rencontrés pour la première fois dans la célèbre émission de télé-réalité “La Academia” en 2005, à partir de laquelle ils ont formé une très forte amitié.

Bien que l’on en sache très peu sur leur romance, on soupçonne qu’en 2015 il y avait déjà quelque chose entre les deux depuis une vidéo où Cynthia interviewe son beau mec via sa chaîne YouTube “All a show”, témoigne de la grande chimie qui existe entre les deux.

Ils achètent une nouvelle maison!

Apparemment, le couple a acquis une nouvelle maison dans le quartier exclusif de Pedregal à Mexico, selon le magazine TvNotas.

Cynthia et Carlos Rivera auraient décidé de se lancer dans une nouvelle étape de leur vie et pour ce 2021 en partageant une maison plus grande puisque, selon le magazine, ils vivaient tous les deux dans une maison plus petite afin de chercher à avoir plus d’espace.

De plus, selon les détails, les deux ne bougeraient pas encore car certains meubles sont manquants, cependant, ce serait une question de temps pour le chauffeur et le chanteur mexicain d’imprimer quel sera le style de leur nouvelle maison.

Vous pouvez également lire Ils révèlent un nouveau nid d’amour de Carlos Rivera et Cynthia Rodríguez

Cela justifierait les images passées où Cynthia et Carlos ont été capturés à l’intérieur d’un magasin de meubles où cela serait commenté, le couple cherchait des idées pour décorer leur maison.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Vous pouvez également lire Ils révèlent un nouveau nid d’amour de Carlos Rivera et Cynthia Rodríguez