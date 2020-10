Le quart-arrière des Clemson Tigers, Trevor Lawrence, a raté le match de samedi contre les Eagles du Boston College en raison d’un test COVID-19 positif. Le DJ de première année Uiagalelei a fait son premier départ et a conduit Clemson à une victoire 34-28, et il devra répéter l’exploit samedi prochain lors du plus grand match de la saison à ce jour. L’entraîneur-chef Dabo Swinney a confirmé que Lawrence manquera le prochain match contre le n ° 4 Notre-Dame.

Swinney a rencontré des journalistes après le match de samedi et a officiellement exclu Lawrence pour le match. Il a déclaré que le quart-arrière serait hors de quarantaine à temps pour le match, mais ce n’est pas le seul obstacle à surmonter. Lawrence devra également passer une série d’examens cardiaques. Swinney a dit qu’il ne serait pas en mesure de le faire à temps pour s’habiller.

“Il va très bien”, a déclaré Swinney, par ESPN. “[He] Zoomé sur l’équipe la nuit dernière, [and I] lui a parlé ce matin, a l’impression qu’il peut jouer aujourd’hui. Il va bien, mais il y a évidemment un protocole. Il sera à temps pour jouer [against Notre Dame], mais vous en avez la partie cardiaque.

«Vous devez remonter en puissance, même s’il se sent bien, il pourrait probablement aller jouer, il n’est pas autorisé à le faire simplement à cause des protocoles. Ils sont mis en place pour s’assurer qu’il puisse revenir jouer en toute sécurité. 10 jours, et puis vous avez la partie cardiaque, donc il ne pourra pas passer à temps pour jouer la semaine prochaine. “

Selon Ross Dellenger de Sports Illustrated, Lawrence a initialement reçu ses résultats de test positifs jeudi. L’équipe a subi des tests mercredi, mais le quart-arrière a été le seul infecté. Il a immédiatement commencé sa période d’isolement de 10 jours, qui se termine techniquement avant le match contre Notre-Dame. Cependant, Lawrence aurait besoin de ses légers symptômes pour s’atténuer et recevoir des résultats négatifs afin de rejoindre son équipe.

Swinney a fourni une mise à jour sur la santé de Lawrence samedi matin lors de son apparition sur College GameDay. Il a dit que la star QB était déçue d’avoir raté le match, mais qu’il se débrouillait bien dans l’ensemble. Swinney a également déclaré que l’équipe avait fait un “excellent travail” en empêchant de nouveaux cas.

“Il va très bien. Il a parlé à l’équipe hier soir”, a déclaré Swinney lors d’une apparition à College GameDay. “Nous l’avons agrandi, la technologie moderne et tout. Il va bien et est déçu de ne pas pouvoir jouer aujourd’hui.” Swinney a également évité de fournir un calendrier pour Lawrence tout en faisant face à des questions sur le match à venir contre Notre-Dame.

Uiagalelei a trouvé le succès samedi contre Boston College malgré son inexpérience relative. Il a complété 30 de ses 41 passes pour 342 verges et deux touchés. Maintenant, il fera face à un test très difficile aux heures de grande écoute.