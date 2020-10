Le quart-arrière de Clemson, Trevor Lawrence, a été testé positif au COVID-19 la semaine dernière, le rendant incapable de jouer contre le Boston College samedi. Avant le match très attendu, l’entraîneur-chef Dabo Swinney a fait le point sur son joueur vedette. Il a dit que Lawrence «va bien» dans l’isolement.

“Il va très bien. Il a parlé à l’équipe hier soir”, a déclaré Swinney lors d’une apparition à College GameDay. “Nous l’avons agrandi, la technologie moderne et tout. Il va bien et est déçu de ne pas pouvoir jouer aujourd’hui.” Les Tigers de Clemson se sont tournés vers le DJ de première année QB DJ Uiagalelei pour le match de samedi contre Boston College, qui a lancé la première passe de touché de sa carrière.

Clemson a poursuivi vendredi d’autres tests de coronavirus après le diagnostic positif de Lawrence. Swinney a déclaré qu’il n’y avait pas d’autres cas positifs. “Nos gars ont fait un excellent travail sur la façon dont nous atténuons nos réunions, comment nous mangeons et comment nous voyageons”, a déclaré Swinney. “C’est devenu notre norme. Les gars font un excellent travail.”

Après le match de samedi contre le Boston College, le n ° 1 Clemson se préparera à une confrontation massive avec le n ° 4 Notre-Dame. Le jeu aura des implications majeures pour les séries éliminatoires de football universitaire, mais Swinney a déclaré à ESPN qu’il ne fournirait pas de calendrier pour le retour de son QB star dans l’alignement. “Je suis juste concentré sur essayer de gagner le match aujourd’hui”, a déclaré Swinney.

Joueur gagnant du championnat national, Lawrence devrait être le premier choix du repêchage de la NFL 2021. Il s’est forgé une réputation de vainqueur tout en menant les Tigers à deux matchs de championnat nationaux consécutifs, perdant l’un contre le premier choix au classement général Joe Burrow et les LSU Tigers. Lawrence a commencé la saison 2020 de manière efficace, totalisant 1833 verges et 17 touchés tout en complétant 70% de ses passes en six matchs et en aidant l’équipe à décrocher à nouveau le premier rang du pays.

Beaucoup s’attendent à ce que Lawrence quitte Clemson tôt et déclare qu’il participera au repêchage de la NFL 2021, mais ce n’est pas une garantie. Il pourrait finalement choisir de retourner à l’école pour sa saison senior. Swinney ne sait pas ce que Lawrence prévoit de faire, mais il a dit qu’il lui souhaiterait la bienvenue.

“Je veux dire, nous le laisserons certainement rester si c’est ce qu’il veut faire”, a déclaré Swinney sur SiriusXM Radio. «Mais je serais surpris qu’il revienne avec les Tigers l’année prochaine, mais qui sait? On ne sait jamais. Je ne pensais pas que Christian Wilkins reviendrait, mais il l’a fait.