D’abord que je termine mes études », dit Mijares concrètement en parlant de sa fille, qu’il appelle affectueusement« Beba », lorsqu’on lui demande si elle va se consacrer au chant.

La semaine dernière, Lucerito, sa fille et celle de Lucero, a accompagné sa mère dans un récital virtuel et, avec lui, sur son nouvel album «Merry Christmas!», Sorti aujourd’hui.

«Je pense que si elle va se consacrer à de la musique, je ne sais pas si en production ou en chant, puisqu’elle et José (son frère) ont l’habitude d’entendre de la musique, elle a été avec nous parce que nous aimons comment elle chante, elle aime pour le faire, mais à aucun moment (l’album de Noël) n’est sa sortie », explique-t-il.

«Elle est à son école, calme et apprécie ça parce que depuis qu’elle est petite elle a dû faire avec nos spectacles, aller aux enregistrements de sa mère dans les feuilletons ou les 58 auditoriums que nous avons avec Emmanuel, elle est allée à 54, 55, il aime être sur les consoles, voir si je suis bien arrêté ou désaccordé, me dire si je suis désaccordé ou non », dit-il en riant.

“La Beba” l’accompagne, bien que sans paraître cadrer, dans une visioconférence. Soudain, il l’entend corriger quelque chose et il rit.

“Viens maintenant? C’est vrai », dit heureux Mijares.

Le chanteur fait la promotion de son album “Merry Christmas!”, Musique qu’il n’avait pas enregistrée depuis plus de 30 ans, quand en 1986 il intègre le concept de La Hermandad en jouant “Adestes Fideles”.

Pour le nouvel album, il a invité ses collègues de cet album, Yuri, Tatiana, Pandora, Denise de Kalafe, Oscar Athié et Daniela Romo et d’autres comme Joy et Natalia Oreiro à la réversion “Come to sing” et “Esta Navidad”.

“Ce sont des chansons connues des gens, il y a un medley de chants de Noël, les classiques, on ne découvre pas le fil noir, je rejoins d’autres artistes qui sortent des disques de Noël, c’était quelque chose qui me manquait et je peux dire que chaque chanson a un arrangement autrement, ils l’ont sortie de sa zone de confort », souligne-t-elle.

«Il est difficile de surmonter ce que (La Hermandad) a fait, c’est un album qui est toujours le best-seller, ce que j’espère, c’est que les gens l’apprécieront», dit-il.

Mijares a révélé qu’en décembre, avant Noël, il organiserait un concert virtuel avec un concept symphonique.