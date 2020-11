D’accord, Chiquis Rivera baisse son pantalon et remue ses courbes | Instagram

Chiquis Rivera est devenue une belle brune pour le plus grand plaisir de ses followers et pour finir de conquérir Instagram, elle a décidé de secouer ses hanches et autre chose.

La belle fille du chanteur Jenni Rivera Il a laissé les internautes qui ont visité son compte Instagram officiel sans voix lorsqu’ils sont tombés sur l’enregistrement qu’il a partagé sur son célèbre réseau.

Chiquis Rivera a dit “Me Vale” et a dansé en twerk pour tous ses partisans en baissant son pantalon comme il le faisait. La chanteuse s’est montrée dans son nouveau look et a montré ses courbes en gros.

Dans la vidéo partagée par l’ex Lorenzo Mendez Sur le réseau social, vous pouvez voir Chiquis Rivera avec ses cheveux bruns et un joli look coquin, un body en filet qui semble finir par être très audacieux et ne cache rien sur ses courbes et son pantalon à carreaux rouge que la star commence à laisser tomber en dansant .

La fille de Jenni Rivera fait la promotion de son dernier single, Me Vale, qui est déjà un succès et a impressionné tout le monde en laissant ses cheveux blonds de côté pour devenir une brune fougueuse et séduisante.

Dans la vidéo de Me Vale, Chiquis Rivera montre un style très différent dans son apparence, mais que ses fans ont vraiment aimé.

L’ex de Lorenzo Méndez a même interrogé ses partisans sur son apparence meilleure, sa blonde ou sa brune; mais apparemment ce changement de couleur radical n’a été fait que pour le clip vidéo puisqu’il peut être vu dans son contenu Instagram avec ses cheveux blonds et assez courts.

Est-ce trop tôt pour cela? (C’est trop tôt pour ça) .. alors que les refoulés s’ennuient … Je ne suis pas foutu, je n’ai pas de querelles car je suis le même, a écrit l’interprète à côté de la vidéo.

La chanteuse de la région mexicaine a partagé cet enregistrement il y a deux jours et a dépassé le million deux cent mille réactions sur son compte Instagram officiel.

Chiquis Rivera Il a également laissé ses followers stupéfaits par la vidéo qu’il vient de partager il y a un jour sur Instagram, dans cet enregistrement, il peut être vu depuis la scène de Tengo Talento Mucho Talento, un programme auquel il participe en tant que juge.

La belle fille de Jenni Rivera a été enregistrée en se dandinant autour du forum avec un costume qui était bien ajusté à son corps et qui donne l’effet qu’elle ne portera rien en dessous.

La célèbre femme était coquette et modelée, déplaçant ses courbes d’un côté à l’autre et complétant son look avec ses cheveux blonds courts.

Cet enregistrement récemment partagé compte déjà plus d’un million de reproductions et Chiquis l’a accompagné d’une phrase de son dernier tube.

Peut-être que je ne suis pas à votre goût, mais Me Vale, je m’aime très bien, a écrit la nièce de Lupillo Rivera avec la vidéo.

Depuis l’annonce officielle de leur séparation sur Instagram, Chiquis Rivera a fait preuve d’une force et d’une intégrité énormes et a montré qu’elle voulait être un exemple de femme forte pour toutes les femmes, tout comme sa mère l’était. La diva du groupe.

La célèbre a annoncé sa séparation de Lorenzo Méndez via Instagram et a assuré que c’était d’un commun accord, ce que certains médias ont démenti.

Malgré tout et que beaucoup assurent qu’il y a encore de l’amour entre les chanteurs, tous deux ont décidé d’officialiser leur séparation par un divorce.

En effet, il n’y aura aucune pension alimentaire pour qui que ce soit puisqu’il s’agissait d’un contrat prénuptial et il n’y aura aucun problème avec la séparation des biens, puisqu’ils se sont mariés pour des biens séparés et n’ont pas acquis d’actifs, ni d’enfants pendant leur union.