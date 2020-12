Daddy Yankee révèle “DY2K20”, un cadeau de Noël à ses fans | AP

Le chanteur Daddy Yankee a révélé quelques aperçus de la surprise qu’il dit avoir préparée pour ses fans du monde entier, l’artiste portoricain cherche à apporter la fête et la joie dans tous les foyers et fera partie d’un cadeau de Noël dont il révèle désormais les détails.

Il est “DY2K20“la version virtuelle de son programme” Con Calma Pal ‘Choli “qui sera lancé en trois parties sur la chaîne YouTube de yankee, où le premier opus sera révélé, les autres sortiront les 14 et 21 décembre.

Je voulais offrir un cadeau de Noël à tous mes fans pendant la pandémie, ramener la fête gratuitement à la maison, leur apporter de la joie dans des moments aussi difficiles », a déclaré la star du reggaeton à l’Associated Press dans une interview téléphonique depuis Miami.

Le gagnant du Billboard est resté à l’écart des projecteurs après que la pandémie ralentisse l’industrie du divertissement elle-même, qui ne fait que commencer à démarrer au milieu d’une série de restrictions.

Ce qui a également conduit le divertissement à trouver de nouvelles façons d’atteindre les téléspectateurs, à trouver dans l’industrie technologique un excellent allié pour rester encore plus présent et continuer à offrir du divertissement à un certain nombre de publics.

Dans le même temps, souligne le chanteur, cela a également «permis à beaucoup de faire quelque chose qu’ils n’avaient pas fait depuis trois décennies: se concentrer sur leur santé et se reposer».

La star de la musique note que les effets de la pandémie l’ont amené à gagner 40 livres (près de 20 kilos) juste dans les premiers mois de détention.

Peut-être par anxiété, j’ai commencé à manger et à manger et à manger et j’ai grossi comme jamais auparavant. Je pesais 105 kilos, mais j’ai retrouvé mon poids normal il y a 10 ans. C’était ma démarche », a déclaré le chanteur de« Despacito »et« Gasolina », ajoutant qu’il avait atteint son objectif en regardant ce qu’il mangeait et en faisant beaucoup d’exercice.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Je me suis consacré à ma santé et à quelque chose que je ne savais pas, qui était le repos », dit-il. “J’ai commencé à apprendre à vivre calmement et à l’apprécier … Et je me sens différent, je me sens dans une étape complètement nouvelle.”

Cependant, maintenant, l’interprète de chansons telles que “Despacito”, “La Despedida”, “Emergency call”, Gasolina “parmi tant d’autres exprime qu’il a déjà atteint un point d’équilibre et se sent prêt à réactiver sa carrière.

“Préparez une autre surprise”

Sans aucun doute, l’artiste est revenu avec toute l’énergie et avec de nombreuses surprises pour ses fans, ceci après avoir annoncé que les concerts virtuels “DY2K20” ne seraient pas son seul cadeau mais aussi avancé, il prépare une autre collaboration musicale qu’il lancera dans les prochains jours bien qu’il n’ait pas révélé plus de détails.

Jusqu’à aujourd’hui, le chanteur de 43 ans a déclaré avoir eu la bénédiction de pouvoir partager les images d’un spectacle qui a eu lieu au Colisée José Miguel Agrelot à Porto Rico, qui a réussi à réunir une équipe de travail qui a mis en évidence “leur dévouement et créativité », qui a été très bien accueillie dans les 12 spectacles totalement épuisés, 170 000 billets.

Même une nuit de problèmes techniques s’est transformée en une nouvelle opportunité commerciale qui a conduit à des concerts massifs pendant la journée, ce qui n’a jamais été vu sur l’île.

Après s’être retrouvé coincé sur une plateforme au-dessus de la scène, Papa a improvisé en annonçant au public un spectacle bonus gratuit qui a abouti à une matinée.

Il a ajusté le contenu pour qu’il puisse être vu par les familles et tel qu’il était présenté de plus de cette manière.

Vous pouvez également lire Billboard Awards, Bad Bunny et Daddy Yankee prennent la nuit

D’autre part, la star a également présenté des participations d’autres artistes tels que Ozuna, Wisin & Yandel et Nicky Jam et est allée plus loin avec l’utilisation d’hologrammes pour remplacer ceux qui ne pouvaient pas être présents.