Dak Prescott est en voie de guérison après avoir subi une blessure à la cheville dévastatrice lors du match des Dallas Cowboys contre les New York Giants dimanche. Il a été opéré à la cheville dimanche soir et devrait rater quatre à six mois d’action. En attendant, le quart-arrière des Cowboys a envoyé un message à ses fans disant qu’il serait un meilleur joueur en 2021.

“Je serai de retour plus fort et meilleur, a écrit Prescott sur son histoire Instagram qui montrait également à ses fans lui rendre hommage.” Merci à tous. “En plus de l’histoire Instagram, Prescott a publié une vidéo Instagram de 90 secondes mettant à jour tout le monde sur son À ce moment-là, il se rendait chez le médecin pour vérifier sa jambe après l’opération.

“Qu’est-ce qui se passe tout le monde? Je veux juste que tout le monde sache que je vais bien. Je ne saurais trop vous remercier pour tout votre amour, votre soutien, vos prières au cours des derniers jours”, a déclaré Prescott dans la vidéo. “Ils ont été plus qu’écrasants, des coéquipiers à la famille en passant par les amis, les fans que je ne connais pas, les anciens et actuels platistes de la ligue et les joueurs de tous les sports. Je voulais juste vous remercier. apprécié et bien reçu, alors le simple fait de savoir que j’ai autant d’amour et de soutien fait une énorme différence. Je suis de bonne humeur. Je suis allé voir le médecin, je me suis dirigé vers ma jambe pour la première fois après l’opération. Donc , juste prêt à entamer cette route pour revenir. Je sais que cette petite adversité va juste être un autre chapitre du livre. Je suis ravi d’aller de l’avant et de l’écrire. “

Alors que Prescott se concentre sur sa rééducation, les fans des Cowboys se demandent quand et s’il sera re-signé? Prescott jouait sur l’étiquette de franchise. Pour qu’il ne frappe pas le marché des agents libres au cours de la prochaine saison, les Cowboys devront conclure un accord à long terme ou le marquer à nouveau en franchise, ce qui signifierait qu’il gagnerait 37,7 millions de dollars.

«Nous devons nous rappeler que pour avoir une équipe, nous devons vraiment gérer la façon dont nous distribuons nos ressources. Dak mérite tout ce que vous voulez mettre sur un morceau de papier, relativement parlant,» propriétaire de Cowboys Jerry Jones a déclaré sur 105.3 The Fan en parlant de Prescott et d’un nouveau contrat. “Il mérite cela. Si vous évaluez ce qu’il peut faire pour nous aider à gagner des championnats, vous pouvez voir que c’est là. De plus, il est un leader au premier rang des leaders. Nous devons le faire fonctionner.