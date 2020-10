Le quart-arrière des Cowboys de Dallas, Dak Prescott, a subi une fracture à la cheville lors du match de dimanche soir contre les Giants de New York. Il a subi une opération plus tard dans la nuit mais est déjà de retour à la maison. Prescott a été officiellement libéré de l’hôpital lundi, moins de 24 heures après avoir subi une horrible blessure à la cheville.

L’entraîneur-chef des Cowboys Mike McCarthy a tenu une conférence de presse lundi et a fourni des mises à jour sur son QB blessé. Il a confirmé que Prescott était de retour à la maison et se remettait d’une opération. La saison de Prescott est terminée après avoir subi la blessure et deviendra un joueur autonome une fois que la nouvelle année de la ligue commencera. Cependant, l’équipe aurait prévu de ramener Prescott dans le giron dans un avenir prévisible. En fait, le COO Stephen Jones a déclaré que le quart-arrière n’avait pas joué son dernier cliché en tant que membre de l’équipe américaine.

“Absolument pas. Absolument pas. Il est notre avenir. Il est spécial. Si quelqu’un peut surmonter quoi que ce soit, ce sera Dak. C’est quelque chose que nos médecins ont l’impression qu’il va surmonter, et il reviendra mieux que jamais”, a déclaré Jones lundi. 105.3 Le ventilateur. «Perdre notre chef, notre capitaine, c’est notre cœur. (Ça) vous tue vraiment au fond de lui. … Nous sommes toujours sous le choc. Dak est un guerrier tellement. Il a traversé beaucoup de choses. Il l’a toujours surmonté. et cela ne fera pas exception. … C’est un revers très difficile pour lui et pour nous. C’est quelque chose que nous nous sentons bien de le voir totalement surmonter et il reviendra prêt à partir l’année prochaine.

Prescott est entré dans la saison 2020 en jouant sur l’étiquette de franchise. Lui et les Cowboys n’ont pas pu parvenir à un accord sur une prolongation de contrat, alors le QB a pris l’option d’un an qui l’a payé parmi les meilleurs joueurs de la ligue à son poste. Prescott a initialement signé l’appel d’offres pour les étiquettes de franchise le 22 juin, garantissant qu’il resterait à Dallas tout au long de la saison 2020. Il devait également gagner 31,4 millions de dollars sur l’appel d’offres d’un an.

À l’origine un choix de quatrième ronde des Cowboys en 2016, Prescott est devenu le partant en raison des blessures de Tony Romo et Kellen Moore. Il a aidé à mener l’équipe à un dossier de 13-3, le titre NFC Est et une apparition en séries éliminatoires. Il a également lancé pour 3667 verges, 23 touchés et quatre interceptions en tant que recrue et a mérité un voyage au Pro Bowl.

Prescott est depuis devenu l’un des quarts les plus productifs de la ligue et a mené les Cowboys aux séries éliminatoires une autre fois. Il était parti à un rythme de carrière en 2020 avant la blessure à la cheville, après avoir lancé pour 1856 verges, neuf touchés et quatre interceptions. Il a également attrapé une passe de touché dimanche contre les Giants.