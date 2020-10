Les fans de la NFL ont vu le quart-arrière des Cowboys de Dallas, Dak Prescott, subir une blessure brutale à la cheville, ce qui l’a conduit à être transporté hors du terrain. Il a ensuite été envoyé à l’hôpital et l’équipe a annoncé que Prescott avait subi une fracture et une luxation à la cheville droite. Il a subi une opération à la cheville, et lundi matin, les Cowboys ont annoncé que la procédure était un succès. Il devrait sortir de l’hôpital lundi prochain.

Dimanche soir, le propriétaire des Cowboys, Jerry Jones, a publié une déclaration sur la blessure de Prescott. “Il est une inspiration pour tous ceux qu’il touche”, a déclaré Jones. “Il a tout notre amour et notre soutien. Et nous sommes convaincus qu’il reviendra à la position de leadership et de but qu’il apporte à notre équipe.” Prescott a subi la blessure après avoir été plaqué sur une course de 9 verges lors du match de dimanche contre les Giants de New York. Alors qu’il était transporté hors du terrain, Prescott est devenu très ému tout en recevant une grande ovation des fans au stade AT&T.

“Vous détestez absolument ça pour Dak”, a déclaré le quart-arrière des Cowboys Andy Dalton, qui a succédé à Prescott après la blessure. “La façon dont il jouait cette année et tout ce qu’il y a mis, je déteste voir ça pour lui. C’est émouvant.… C’est très amusant d’être avec lui depuis que je suis ici, juste pour voir comment il travaille. et comment il se prépare, et vous pouvez voir comment il jouait cette année. “

Prescott avait une saison de type MVP malgré que les Cowboys n’avaient qu’un dossier de 1-3 à l’époque. En cinq départs, l’ancien de l’État du Mississippi a enregistré 1 856 verges, neuf touchés et quatre interceptions. Prescott est dans la dernière année de son contrat après avoir signé une étiquette de franchise d’un an d’une valeur de 31,5 millions de dollars cette année. Cependant, les Cowboys cherchent à signer Prescott pour un contrat à long terme basé sur ce qu’il a fait pour l’équipe au cours des cinq dernières années.

Lorsque Dalton a succédé à QB, les Cowboys ont réussi à remporter une victoire 37-34 sur les Giants. Bien qu’ils n’aient qu’un dossier de 2-3, les Cowboys sont seuls en possession de la première place de la NFC Est. Dalton a terminé le match avec 111 verges par la passe tout en complétant neuf de ses 11 tentatives.