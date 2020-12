Récemment, Dakota Johnson a été vue avec une superbe bague à l’annulaire; Se pourrait-il que Chris Martin lui ait déjà proposé?

Après 3 ans de fréquentation, il semble que Chris Martin ait pris l’initiative de porter sa relation avec Dakota Johnson à un autre niveau, car l’actrice portait une bague imposante qui a immédiatement suscité une controverse sur sa signification possible.

Bien que la bague ne soit pas le diamant qui est habituellement donné dans ces cas, quand on remarque sa couleur verte, les alliances historiques reviennent à l’esprit, comme celle qu’Elizabeth Taylor avait autrefois.

Bien que les diamants soient utilisés pour leur dureté et leur brillance qui transcendent le temps, les émeraudes sont également l’une des pierres précieuses les plus sélectionnées et les plus élégantes pour ces cas.

Le couple n’en a pas encore parlé, mais leur silence n’est pas surprenant, car tous deux ont choisi de garder leur relation discrète, n’étant vus que dans des lieux publics comme un restaurant ou la plage.

En fait, qui est venu pour donner plus de détails sur la relation entre Dakota et Chris a été Gwyneth Paltrow, l’ex-épouse du chanteur de Coldplay qui est maintenant mariée au producteur et scénariste Brad Falchuk.

Bien que Dakota et Chris aient eu du temps l’année dernière, c’est Gwyneth elle-même qui a encouragé son ex-mari à reconquérir Dakota. Donc, toute rumeur sur un désaccord entre eux est totalement exclue dans cette histoire.

Dakota Johnson et Chris Martin ont non seulement partagé leur temps et leur cœur, mais se sont également associés pour l’enregistrement de «Cry, cry, cry», l’un des plus récents vidéoclips de Coldplay, réalisé par Dakota.

Ne se souciant pas de ce qu’ils diront, Dakota portait sa bague flamboyante avec un pull jacquard à carreaux Replica, un pantalon de jogging, un manteau de fourrure et des mocassins à pampilles d’Adrian Tassel pour Dr.Martens en collaboration avec Comme Des Garçons.

Comme il devient clair si le mariage de Chris et Dakota est déjà imminent, nous pouvons avoir une idée de ce à quoi elle ressemblerait dans une robe de mariée dans le film “Fifty Shades of Grey”.