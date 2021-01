Les rumeurs croissent que Dakota Johnson et Chris Martin sont fiancés; Cependant, le couple n’a pas donné beaucoup d’indices.

Dakota Johnson, l’actrice et mannequin fille de Don Johnson et Melanie Griffith, sort avec l’auteur-compositeur et leader de Jeu froid, Chris Martin.

Bien que le couple se caractérise par le fait de garder sa relation loin des projecteurs, il en a parfois été de même Gwyneth Paltrow, L’ex-femme de Martin, qui a révélé certains de ses secrets à la presse.

Il y a quelques mois, Dakota a été vu avec une bague émeraude spectaculaire, qui a attiré l’attention en raison de sa taille et de la pierre précieuse dont il est fait; mais surtout à cause du doigt sur lequel le protagoniste de “50 Shades of Grey” l’utilise.

Dès la première fois qu’elle a été vue avec lui, elle a activé les alertes presse du cœur, car ce n’était pas son anniversaire de la voir avec un bijou aussi frappant. En la voyant à nouveau le porter avec fierté, une série de spéculations sur son prochain état matrimonial est à nouveau découverte.

A cette occasion, Dakota conduisait sa Shelby Mustang Vintage GT350 à Malibu tout en portant la bague en question et les lunettes de soleil Oliver Peoples.

Le coucher de soleil a libéré quelques reflets du soleil sur le bijou Dakota, et une fois que vous avez remarqué sa bague particulière, vous pouvez difficilement l’ignorer.

Bien que le couple ait commencé leur relation en 2017 et ait pris une courte pause en 2019, en août 2020, ils ont repris leur histoire d’amour et ont passé quelques jours ensemble à skier à Aspen pendant les vacances de fin d’année.

Il semble que les deux ont ressenti l’appel à s’engager à passer plus de temps ensemble, car ils ont tous deux trouvé un moyen de se consacrer à leur croissance personnelle et professionnelle ensemble.

Chris ne semble pas le seul à l’adorer, car même son ex-femme a déclaré ouvertement qu’elle aime Dakota, laissant toutes sortes de drames, de jalousies et de comparaisons de sa vie.