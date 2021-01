Le Red Dal est une recette exquise d’origine hindoue préparée avec un mélange d’épices que vous allez adorer. Cette recette convient aux végétaliens.

Pour préparer cette recette de Red Dal, vous avez besoin des éléments suivants Ingrédients:

2 tomates, hachées2 ½ gousse d’ail1 tasse de lentilles rouges ½ cuillère à soupe d’huile ½ cuillère à soupe de gingembre 2 tasses d’oignon ½ cuillère à soupe de cardamome ½ cuillère à soupe de curcuma⅓ c. cumin 1 ½ tasse d’eau Sel au goût

Pour 2 portions

préparation

Dans un mixeur ou avec un mixeur, ajoutez la tomate, l’oignon et l’ail. Bien mélanger jusqu’à ce que les ingrédients soient combinés.Dans une casserole, ajouter une autre tasse d’oignon coupé en dés, la tasse de lentilles rouges, l’huile, 1 ½ gousse d’ail émincée, le gingembre râpé, la cardamome, le curcuma, le cumin et 1 ½ tasse d’eau. Mélangez le tout, couvrez la casserole et faites cuire 15 minutes à feu moyen-vif.Une fois l’eau évaporée, ajoutez le mélange de légumes mélangés et salez au goût. Bien mélanger et cuire 5 pour que les saveurs se fondent. Servir et décorer avec un peu de piment haché.

