Dale Earnhardt Jr., incarnation du Temple de la renommée de NASCAR, a régulièrement diverti les fans avec des photos de retour de toute sa vie, dont beaucoup présentent de vieilles voitures. Cependant, il a récemment opté pour une autre photo, montrant un t-shirt d’une fête annuelle du lac. Earnhardt a dévoilé le design qui présentait plusieurs aspects sur le thème de l’été, ainsi que le texte: «Dale’s Day Off».

«Dans les années 80, papa organisait une fête annuelle sur le lac», expliquait Earnhardt dans sa légende Instagram. “C’était pour l’équipe de Childress, les papas, les amis et la famille, et comprenait généralement quelques chauffeurs comme Rudd ou Richmond. Il a fait des t-shirts quelques années. Plutôt amusant de voir le design aujourd’hui. Il y avait beaucoup de bière et d’alcool. Il y avait toujours un bateau tirant un tube ou quelqu’un sur des skis. Il y avait toujours de la musique solide qui jouait fort. Il y avait toujours une odeur de poulet barbecue et de steaks sur le gril. Il n’y avait jamais de voilier ou de parachute ascensionnel. “

Le ski nautique a dominé la conception du maillot, mais il y avait d’autres aspects qui ont diverti le pilote le plus populaire à 15 reprises pour des raisons entièrement différentes. Plus précisément, l’inclusion d’un voilier et d’une personne parachute ascensionnel a attiré son attention. Il est intéressant de noter que la sœur d’Earnhardt, Kelley Earnhardt Miller, a remis les pendules à l’heure. “Nous avons fait du parachute ascensionnel un an !!!! Je me souviens”, a-t-elle écrit dans la section commentaires.

Earnhardt a eu amplement le temps de revisiter l’histoire et de divertir les fans avec des publications Instagram en raison du mauvais temps au Texas. Il fait partie de l’équipe de commentaires pour la couverture NASCAR de NBC Sports et prête ses connaissances lors des courses Xfinity et Cup Series. Cependant, il n’a pu appeler que 52 tours de la dernière course éliminatoire, l’AutotraderEchoPark Automotive 500 au Texas Motor Speedway.

Les pilotes se sont dirigés vers la piste dimanche et ont commencé la course, se battant pour des points d’étape cruciaux et une victoire. La course s’est arrêtée après 52 tours une fois que la pluie et la brume persistante ont donné une surface de course lisse. NASCAR a finalement reporté la course à lundi matin et a continué à faire face à encore plus de problèmes météorologiques.

La course éliminatoire avait une heure de départ initiale de 10 h HE lundi, mais la pluie a continué à tomber et a perturbé ces plans. La flotte d’Air Titans et de séchoirs supplémentaires a continué à se diriger vers la piste dans un effort pour sécher la surface, mais ces efforts ont été vains. NASCAR a finalement dû prendre la décision difficile de retarder à nouveau la course. Les pilotes tenteront de concourir mardi après-midi à 12 h HE.