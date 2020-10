La famille Dale Earnhardt Jr. vient de s’agrandir. Jeudi, Earnhardt a publié le dernier épisode de son podcast, The Dale Jr. Download et a annoncé que lui et sa femme Amy avaient accueilli une petite fille le lundi 12 octobre. C’est le deuxième enfant du couple car ils sont parents de 2 ans. vieille Isla Rose.

“Nous avons eu un nouvel ajout”, a fièrement déclaré Earnhardt Jr. sur le podcast rapporté par PEOPLE. “… C’est génial. Amy a eu une assez bonne grossesse, et elle a dit que c’était comme si elle avait été longue à cause du COVID et tout ça, mais on ne va pas se plaindre parce que nous avons une petite fille en bonne santé.” Earnhardt a ensuite annoncé que le nom de la petite fille est Nicole Lorraine. Nicole vient du deuxième prénom d’Amy tandis que Lorraine vient du deuxième prénom de la mère d’Earnhardt. Il a ensuite ajouté qu’ils avaient eu une transition «en douceur» depuis leur retour à la maison et que Nicole était «extrêmement silencieuse» le premier jour.

En mars, Earnhardt et Amy ont annoncé qu’ils attendaient un deuxième enfant. Techniquement, c’est Isla qui a annoncé la nouvelle avec l’aide d’Amy via Instagram puis l’a dit à Earnhardt. En avril, Earnhardt a surpris Amy avec la révélation du sexe du bébé. “Elle a pu me surprendre avec la grossesse, alors je la surprends avec la nouvelle!” a déclaré le double vainqueur du Daytona 500 dans la vidéo qu’il a récemment partagée sur Instagram. “Je suis vraiment enthousiaste!”

“J’ai hâte de refaire ce processus de rôle et d’avoir un autre humain dans notre maison”, a déclaré Earnhardt, sur son podcast plus tôt cette année. “Les deux premières années avec Isla ont été incroyables, et j’ai hâte cette expérience une fois de plus et de les voir tous les deux ensemble, interagir l’un avec l’autre, sera tellement amusant. ” L’une des difficultés auxquelles le couple a dû faire face est d’avoir un bébé pendant la pandémie de COVID-19.

“Nous livrons en octobre, mais imaginez que nous attendons et livrons à cette époque”, a déclaré Earnhardt sur AUJOURD’HUI en avril. “Beaucoup de ces femmes doivent changer un peu le jeu et ne pas vivre ce processus comme elles l’espéraient. Cela doit être très difficile et frustrant. Mon cœur leur va.” Earnhardt, 46 ans, a pris sa retraite de la course à plein temps. Sa dernière course était de retour en mars quand il a terminé 5e du Hooters 250, une course de la Xfinity Series.