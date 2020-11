ré

ame Judi Dench s’associe à certains des plus grands noms du théâtre britannique pour une performance unique de Zoom afin de collecter des fonds pour les artistes qui luttent contre la pandémie.

“Nous ne pouvons pas apparaître sur scène et nous ne pouvons pas être dans un studio … mais nous pouvons être sur cette chose extraordinaire appelée Zoom”, a déclaré l’ancienne star de cinéma Bond à Andrew Marr Show de la BBC.

(

Dame Judi Dench, Stephen Sondheim et Sir Ian McKellen

/ Dave Benett)

Mais elle a dit qu’aucun des acteurs ne sera informé de ce qu’ils vont faire à l’avance, le décrivant comme «le cauchemar d’un acteur».

«Nous allons tous être ensemble et c’est pour une très bonne cause appelée Agir pour les autres», a-t-elle déclaré.

«Cela va aux gens qui sont tous indépendants et qui n’agissent pas nécessairement, mais qui travaillent dans le théâtre et font fonctionner les théâtres», a-t-elle déclaré.

(

Dame Judi sur scène lors d’une représentation pour le 70e du prince Charles

/ PA)

Elle a déclaré à l’émission BBC One: «(Les arts) apportent un revenu énorme au pays et les gens pendant le verrouillage se sont tournés vers la télévision et de vieux films et de nouveaux films… et c’est en partie pourquoi Agir pour les autres est important».

Elle a dit à propos des jeunes sortant de l’école d’art dramatique: «Nous devons les aider et nous devons les encourager et nous devons entretenir une sorte de flamme.

Et Dame Judi a également déclaré que l’un de ses pires moments sur scène a été lorsqu’elle a accidentellement mélangé la réplique «pour vous empêcher de l’élection», en disant plutôt «pour vous empêcher de l’érection», lors d’une représentation du Marchand de Venise à Stratford.