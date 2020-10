L’animateur de radio conservateur et commentateur politique Dan Bongino avait révélé qu’il avait reçu un diagnostic de lymphome de Hodgkin. Bongino a partagé la nouvelle lors d’un épisode récent de son émission de radio, en disant: “Juste un peu de mauvaises nouvelles sur une note personnelle.” Il a partagé que «c’est un lymphome – le type de Hodgkin», et a expliqué que «c’est traitable».

Bongino a poursuivi en disant: “J’ai l’impression que je vous dois une mise à jour. Je vais en rester là. Je n’ai pas de quoi être déprimé. Il y a un plan de traitement. Tout le monde a ses obstacles; c’est juste un autre pour moi. et [my wife]. J’ai un cancer, et c’est difficile pour moi de le dire. »Bongino a alors conclu:« Tout ira bien. Je suis optimiste. Ce n’est pas un acte que je joue pour la série. J’ai de bons médecins, une bonne famille, un bon réseau de soutien, de bons amis et le meilleur public de l’industrie. “

«Nous avons reçu un diagnostic hier de mon médecin. … Malheureusement, c’est un cancer. »@ DBongino révèle qu’il a reçu un diagnostic de cancer. pic.twitter.com/TookEt5NqL – Washington Examiner (@dcexaminer) 16 octobre 2020

À un moment donné, Bongino a également exprimé sa gratitude pour tout le soutien qu’il a reçu des auditeurs. “Je connais mon public, vous avez été incroyable”, a-t-il déclaré. “J’ai reçu un soutien énorme.” Le lymphome de Hodgkin est un type de cancer du sang qui affecte les globules blancs du système lymphatique. C’est la partie de votre corps qui combat les maladies.

SurvivorNet souligne que de nombreux survivants du cancer, tels que Kelly Sargent, 53 ans, survivante du cancer de l’ovaire, croient qu’une grande partie de leur rétablissement était due à toute la tasse qu’ils ont reçue de leur entourage. “J’ai un groupe incroyable d’amis que j’ai rencontrés après mon diagnostic par le biais d’un groupe d’étude biblique qui sont devenus des amis très, très proches qui sont une partie incroyable de mon système de soutien”, a déclaré Sargent. “Ce soutien de ces dames a changé ma vie.”

Après que Bongino ait partagé la nouvelle de son diagnostic de cancer, il a commencé à recevoir et à répandre de l’amour et du soutien en ligne. “Nous vous aimons, Dan. Et vous vous en sortirez”, a tweeté son collègue animateur de radio conservateur Mark R. Levin. “Vous êtes une amie chère pour Julie et moi. Que Dieu vous bénisse, Paula, et vos enfants.”

Bongino s’est depuis tourné vers les médias sociaux lui-même, pour remercier tous ses amis et fans pour leur soutien. “Merci. Vous êtes tous vraiment incroyables”, a-t-il écrit. “Les mots ne font pas le sentiment de gratitude que je ressens, aucune justice.”