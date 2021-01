Le champion poids léger de l’UFC, Khabib Nurmagomedov, a annoncé sa retraite du MMA après sa victoire sur Justin Gaethje à l’UFC 254. Il a déclaré à l’époque que c’était son dernier combat, mais le président de l’UFC, Dana White, a exprimé l’opinion que Nurmagomedov reviendrait finalement. Il a doublé lors de la liste des combats de samedi et a déclaré que le combattant de l’UFC pourrait revenir pour atteindre 30-0 dans sa carrière.

“Fondamentalement, la façon dont [Nurmagomedov] a le sentiment qu’il a accompli tout ce qu’il a entrepris d’accomplir », a déclaré White à Jon Anik.[But] il pensait [Charles] Oliveira avait l’air bien lors de son dernier combat contre Tony Ferguson. Samedi prochain, nous avons eu le [Conor] McGregor-[Dustin] Combat de Poirier et [Michael] Chandler et [Dan] Hooker là-bas.

Les enjeux de # UFC257 ont été augmentés! 👀 @ DanaWhite nous donne une mise à jour sur le statut de combat de @ TeamKhabib. pic.twitter.com/FFC2GNeIUY – UFC (@ufc) 16 janvier 2021

“Donc, ses mots pour moi étaient: ‘Je vais regarder ce combat.’ Il a dit: “Je ne lierai jamais la division, je ne tiendrais jamais la ceinture et ne garderais la ceinture loin de personne d’autre. Mais si ces gars font quelque chose de spectaculaire – montrez-moi quelque chose de spectaculaire et donnez-moi envie de revenir et de me battre.” qu’il pense que Nurmagomedov serait intéressé à revenir et à combattre quelqu’un de l’UFC 257 en fonction de ses performances sur le ring.

“C’était mon dernier combat”, a déclaré Nurmagomedov en octobre après avoir battu Gaethje. “Il n’y a aucun moyen que je vienne ici sans mon père. … Après ce qui s’est passé avec mon père – quand l’UFC m’a appelé à propos de Justin – j’ai parlé avec ma mère [for] trois jours, “devrais-je aller me battre sans mon père?” Je lui ai promis que ce serait mon dernier combat. Et si je donne ma parole, je dois la suivre. »Le combattant a encore montré son sérieux en laissant ses gants dans l’octogone avant de s’éloigner.

Nurmagomedov a perdu son père, Abdulmanap Nurmagomedov, en juillet en raison de complications du COVID-19. L’entraîneur vainqueur du championnat avait été placé dans un coma d’origine médicale en mai après avoir contracté une pneumonie. Les médecins lui ont diagnostiqué le coronavirus alors qu’il était à l’hôpital. Nurmagomedov a également subi plus tard une chirurgie cardiaque pour une maladie préexistante compliquée par le virus.

Le père de Nurmagomedov est décédé alors qu’il était coincé en Russie en raison d’une interdiction de voyager. Le combattant invaincu avait un combat prévu avec Tony Ferguson, mais il a échoué. Gaethje est intervenu et a remporté la victoire, ainsi que le titre intérimaire des poids légers. Il a ensuite lancé un défi à Nurmagomedov et a déclaré qu’il n’y avait personne d’autre à qui il voulait faire face.

Nurmagomedov, 32 ans, détient toujours son titre malgré l’annonce de sa retraite en octobre. Il pourrait revenir pour défendre la ceinture, ce qui pourrait potentiellement organiser une revanche avec McGregor. Les deux combattants se sont déjà affrontés lors de l’UFC 229, Nurmagomedov remportant une victoire par soumission au quatrième tour.