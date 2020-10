Exclusif

Les responsables d’Abou Dhabi envisagent d’autoriser les fans Fight Island pour regarder les combats de l’UFC en personne à un moment donné sur la route … et Dana White dit qu’il prépare déjà sa liste VIP!

“J’ai une liste de personnes qui, quand j’aurai terminé, je vais tendre la main pour voir si elles sont intéressées à venir à Abu Dhabi pour les combats”, dit White.

TMZSports.com

Alors, qui va faire la liste A? Certaines des plus grandes stars de la planète.

“Eh bien, je ne l’ai même pas encore assemblé mais, définitivement, évidemment Le rocher … et Anthony Kiedis est un fan inconditionnel. Demi Lovato est un grand fan. “

“Il y en a tellement mais nous allons leur tirer quelque chose et voir s’ils veulent venir.”

Il y a plus … nous avons également parlé à Dana de plusieurs combats potentiels à venir.

Voici les principaux points:

– UFC cible Stipe Miocic contre. Francis Ngannou pour un combat pour le titre des poids lourds en mars.

“C’est le but, nous verrons ce qui se passera.”

– Qu’est-ce qui se passe avec les frères Diaz?

«Je sais que Nate a envoyé des textos et des trucs comme ça. Et, généralement quand tu vois Nate commencer à devenir actif, dire ceci à propos de ce type et de celui-là, cela signifie qu’il se prépare à se battre.

— Tu veux voir Nate reviens avec Jorge Masvidal?

“Non, quelqu’un d’autre. Je ne sais même pas par-dessus ma tête. Mais, si Nate était intéressé à se battre, ils nous tendraient la main, nous le feraient savoir et ensuite ils nous feraient probablement savoir à qui ils pensaient. [as an opponent] et nous essayions de trouver tout ce que nous pourrions. “