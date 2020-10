Khabib Nurmagomedov a battu Justin Gaethje lors de l’événement principal de l’UFC 254 samedi, défendant son titre des poids légers et restant invaincu en MMA. Il a ensuite immédiatement surpris les téléspectateurs en révélant que le combat serait le dernier à l’UFC après la mort de son père en juillet. “C’était mon dernier combat”, a déclaré Nurmagomedov. «Il n’y a aucun moyen que je vienne ici sans mon père. … Après ce qui s’est passé avec mon père – quand l’UFC m’a appelé à propos de Justin – j’ai parlé avec ma mère [for] trois jours, “devrais-je aller me battre sans mon père?” Je lui ai promis que ce serait mon dernier combat. Et si je donne ma parole, je dois la suivre. “

“Wow. Wow, mec”, a déclaré le président de l’UFC, Dana White, après l’annonce de sa retraite par Nurmagomedov. “Il est la mère la plus méchante de la planète.” White n’était pas la seule personne à exprimer cette opinion samedi. Une multitude de combattants et de fans de l’UFC ont exprimé des sentiments similaires. Ils ont proclamé que Nurmagomedov, invaincu, est l’un des plus grands combattants de l’histoire du sport et qu’il a un héritage incroyable.

Merci de nous avoir montré votre cœur dans cette cage GOAT @TeamKhabib # UFC254 – # OnAmission4Gold (@KelvinGastelum) 24 octobre 2020

29-0. Après une performance magistrale, habile et magnifiquement bien arrondie, Khabib laisse ses gants dans l’octogone et annonce sa retraite. Sensationnel. – Megan Olivi (@MeganOlivi) 24 octobre 2020

Nurmagomedov a mis beaucoup d’émotion samedi après avoir battu Gaethje. Il a fondu en larmes au milieu de l’octogone puis a prononcé son discours de retraite émouvant. La nouvelle a stupéfié les téléspectateurs à la maison, mais ils ont pris le temps de féliciter le combattant invaincu pour avoir exposé son cœur et ses émotions lors de l’UFC 254.

Le meilleur combattant livre pour livre du champion du monde Félicitations 🏆 @TeamKhabib # UFC254 @ufc – rakic_ufc (@rakic_ufc) 24 octobre 2020

Il est totalement imbattable et un très grand champion. Mais pour être honnête, je suis fatigué de le voir toujours gagner au sol. Heureux de ne plus le revoir. – Marion Cobretti 🇧🇪 (@ Cobretti75) 24 octobre 2020

Des milliers d’utilisateurs de Twitter ont sonné après l’UFC 254 pour faire des proclamations sur Nurmagomedov et sa carrière. La majorité a exprimé l’opinion qu’il était l’un des plus grands combattants de tous les temps. Ils ont cité son record invaincu, ainsi que la façon dont il a terminé les combats.

Mec, je suis en train de déchirer .Khabib champion – Belal Muhammad (@ bullyb170) 24 octobre 2020

Le meilleur de tous les temps @TeamKhabib. Je t’aime frère et je suis si heureux pour toi. – Deron Winn (@DeronWinn) 24 octobre 2020

Nurmagomedov n’était pas la seule personne à exposer ses émotions samedi. Les fans sur Twitter ont également fait quelque chose de similaire. Beaucoup ont raconté comment ils pleuraient légitimement après avoir regardé le discours du combattant. Ils ont exprimé leur tristesse à l’idée qu’il s’éloigne de l’octogone et de l’UFC, mais ils ont également déclaré qu’ils comprenaient parfaitement pourquoi il choisirait de le faire après le décès de son père en juillet.

L’héritage de Khabib est inégalé 👏🏻👏🏻 Quel moment d’émotion après avoir perdu son père plus tôt cette année. # ufc254 – Megan Anderson (@MeganA_mma) 24 octobre 2020

Nurmagomedov termine sa carrière avec un record de 29-0 en MMA et trois défenses de titre. De l’avis de nombreux utilisateurs de Twitter et combattants, cette ligne de statistiques fait de lui le GOAT du sport. Ils ont continué d’exprimer fréquemment cette opinion après avoir annoncé sa retraite et déclaré que personne ne pouvait égaler ce record.

Un vrai champion. Toujours respectueux, humble, terre à terre et gentil combattant. C’est ainsi qu’un croyant doit se comporter. Votre héritage restera dans les mémoires ❤️ pic.twitter.com/6H2PRqGVCX -. (@ M53784955) 24 octobre 2020

Cela me fait 😭 Quelle légende.

Quelle histoire. Ce duo père et fils ❤️ Nous sommes tous fiers. Quel exemple 🙏 pic.twitter.com/8odVU9v7Tz – # JD10 (@Javed_theGreat) 24 octobre 2020

Il y avait quelques fans dans la minorité qui ont choisi de critiquer Nurmagomedov samedi, disant qu’il avait “peur d’un match revanche” avec Conor McGregor. La majorité, cependant, a exprimé très clairement son soutien. Ils ont proclamé qu’il était l’un des plus grands combattants de tous les temps et ont exprimé leur gratitude pour sa décision de s’éloigner au lieu de concourir sans son père.

Le moment où le combattant le plus fort doit pleurer. Il s’est battu pour son père, il a pris sa retraite parce qu’il ne peut pas se battre sans son père dans son coin et il a honoré son père. Pour toujours le GOAT, Khabib. Hamdulillah 🙏💔 – Speedy¹⁹ (@thebadrussian_) 24 octobre 2020

Quel modèle … Quel respect pour un père, quelle famille.

Respectez le champion. C’était un plaisir de te regarder. – Caberinjo (@caberinjo) 24 octobre 2020

Il y a des combattants dans l’histoire de l’UFC qui ont lutté avec des problèmes en dehors de l’octogone. Certains ont été arrêtés à plusieurs reprises tandis que d’autres ont lutté contre des substances illégales. Nurmagomedov, d’autre part, a continué à attirer les éloges pour la façon dont il se comporte. Les fans ont continué d’exprimer cette opinion samedi après avoir annoncé sa retraite.

Lorsque les combattants disent qu’ils prennent leur retraite, l’histoire nous dit de ne pas les prendre au sérieux. Mais Khabib est taillé dans un tissu ou un acier différent. Sa force intérieure est encore plus puissante que sa force extérieure. Difficile de ne pas le croire. Si c’était ça, quel champion il a été. SALUER. – Skip Bayless (@RealSkipBayless) 24 octobre 2020

Ne doutez jamais sur khabib bro, c’est une vraie légende personne ne pleure comme ça dans une cage, c’est un vrai humain, une légende vivante et sans doute GOAT 🐐, il respecte sa famille plus que ce jeu, l’argent n’est qu’un papier pour khabib, il est toujours engagé avec ses mots, une véritable légende vivante – Sachin belwal (@ Sachinbelwal1) 24 octobre 2020

Nurmagomedov s’éloigne-t-il vraiment de l’octogone pour de bon? De nombreux fans ne le savent pas avec certitude, mais ils ont dit qu’ils le croyaient. Les fans savent que McGregor a pris sa retraite trois fois et est sur le point de revenir, mais ils ne s’attendent pas à ce que cela se produise avec Nurmagomedov.

