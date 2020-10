Khabib Nurmagomedov a annoncé sa retraite de l’UFC la semaine dernière, mais Dana White pense qu’il sera de retour pour un dernier combat. Le président de l’UFC s’est récemment entretenu avec Zach Gelb de CBS Sports et lui a dit qu’il avait parlé à la légende de l’UFC. White a déclaré que Nurmagomedov avait pris sa retraite après avoir battu Justin Gaethje à l’UFC 254 en raison des émotions qu’il ressentait cette nuit-là.

“Je n’étais pas, je suis assis là à aller oh mon dieu, vous devez vous moquer de moi,” dit White. “Mais, je vais vous dire ceci, et je ne l’ai encore dit à personne, Khabib et moi avons parlé. Il était complètement ému cette nuit-là quand il a traversé ce combat, j’ai le sentiment qu’il pourrait aller pendant 30- 0. ” White a déclaré que personne n’était au courant de la décision de Nurmagomedov de prendre sa retraite. Il a ensuite parlé du père de Nurmagomedov, décédé des complications du COVID-19 en juillet.

J’ai un entretien de 15 minutes avec le président de @ufc @danawhite qui sera diffusé ce soir sur @CBSSportsRadio à 20 heures, heure de l’Est / 5 Pacifique. Dana a déclaré à l’émission Zach Gelb sur CBS Sports Radio que lui et @TeamKhabib avaient parlé et qu’il s’attendait à ce que Khabib revienne et se dirige vers 30-0. HOU LA LA! pic.twitter.com/UqAM19Y1SF – Zach Gelb (@ZachGelb) 29 octobre 2020

“Son père voulait qu’il atteigne 30-0”, a déclaré White. “Je pense qu’il veut honorer le souhait de son père.” Gelb a ensuite demandé à White s’il avait quelque chose de spécial pour Nurmagomedov. “Je ne lui ai pas dit ça parce qu’il allait prendre sa retraite”, a expliqué White. “Je ne vais rien dire publiquement.” Après le combat, Nurmagomedov a révélé qu’il prenait sa retraite à cause de la mort de son père.

“C’était mon dernier combat”, a déclaré Nurmagomedov après sa victoire. “Il n’y a aucun moyen que je vienne ici sans mon père. … Après ce qui s’est passé avec mon père – quand l’UFC m’a appelé à propos de Justin – j’ai parlé avec ma mère [for] trois jours, “devrais-je aller me battre sans mon père?” Je lui ai promis que ce serait mon dernier combat. Et si je donne ma parole, je dois la suivre. “

Nurmagomedov, 32 ans, quitte l’UFC comme le meilleur combattant livre pour livre de l’organisation. Il a remporté le championnat des poids légers de l’UFC en 2018 après avoir battu Al Iaquinta par décision unanime. Il a ensuite défendu le titre en battant Conor McGregor à l’UFC 229 par soumission. L’année dernière, Nurmagomedov a défendu et unifié le championnat des poids légers en battant Dustin Poirier à l’UFC 242.