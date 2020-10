L’UFC a trouvé un moyen d’organiser des événements en toute sécurité au milieu du COVID-19, retirant les fans de l’équation et organisant des combats internationaux sur Fight Island. Les fans ne sont pas autorisés sur l’île de Yas, à Abu Dhabi, mais le président de l’UFC, Dana White, pourrait faire une exception pour certaines personnes. Il a révélé les trois célébrités qu’il invitera en premier.

S’adressant à TMZ, White a révélé à qui il s’adresserait en premier une fois que les fans pourront assister aux événements sur Fight Island. Sa première liste comprend Dwayne Johnson, ainsi qu’une rockstar basée en Californie du Sud. Les officiels d’Abou Dhabi envisagent actuellement d’autoriser les fans, mais ce n’est pas encore une garantie. Une fois autorisé, White commencera à envoyer des invitations.

“J’ai une liste de personnes qui, quand j’aurai terminé, je vais tendre la main pour voir si elles sont intéressées à venir à Abu Dhabi pour les combats”, a déclaré White. “Eh bien, je ne l’ai même pas encore assemblé mais, définitivement, évidemment The Rock … et [Red Hot Chili Peppers singer] Anthony Kiedis est un fan inconditionnel. Demi Lovato est un grand fan. Il y en a tellement mais nous allons leur tirer quelque chose et voir s’ils veulent venir. “

En plus de parler des stars invitées potentielles, White a également détaillé certains combats futurs. Il a dit qu’il voulait voir StipeMiocic contre Francis Ngannou affronter lors d’un combat de poids lourds en mars. De plus, il a déclaré que Nate Diaz devenait plus actif dans ses SMS, ce qui indique qu’il est prêt à se battre à nouveau. Cependant, White n’a pas déterminé quel combattant affrontera Diaz. Il sait juste que ce ne sera pas Jorge Masvidal.

“Non, quelqu’un d’autre”, a dit White à TMZ. «Je ne sais même pas de mémoire. Mais, si Nate était intéressé à se battre, ils nous tiendraient la main, nous le feraient savoir et ils nous feraient probablement savoir à qui ils pensaient [as an opponent] et nous essayions de trouver tout ce que nous pourrions. “

Alors que White est en train de déterminer les prochains événements du calendrier, il organise toujours des confrontations captivantes. Un exemple est le combat pour le titre de samedi lors de l’UFC 254. Le tenant du titre intérimaire Justin Gaethje a affronté l’invaincu Khabib Nurmagomedov afin d’unifier le titre des poids légers. Ce combat a eu lieu sur Fight Island, la maison de plusieurs autres événements. Bien que les fans n’aient pas assisté à l’UFC 254 en raison de la réglementation actuelle sur les coronavirus au Moyen-Orient.