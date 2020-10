C

arlos Acosta a admis qu’il est «inquiet pour l’avenir» de sa compagnie de danse si les règles de distanciation sociale ne sont pas assouplies au printemps prochain.

Le danseur classique de renommée mondiale a révélé ses craintes pour l’avenir du Birmingham Royal Ballet alors qu’il présentait son dernier spectacle à Sadler’s Wells jeudi.

Le ballet en un acte, appelé Lazuli Sky, est la première représentation publique à distance sociale du lieu depuis le verrouillage, et jouera devant un public de 410 personnes à guichets fermés, moins d’un tiers de la pré- habituelle du théâtre du nord de Londres. Capacité Covid.

Acosta, 47 ans, qui se décrit comme «un optimiste», a déclaré: «Nous devons faire des bénéfices. Avec la distanciation sociale, les émissions couvrent à peu près nos coûts, mais par exemple, nous ferions normalement The Nutcracker et nous ne le faisons pas cette année, nous avons donc perdu 1 million de livres sterling.

(Carlos Acosta a admis qu’il était «inquiet pour l’avenir» du Birmingham Royal Ballet / Matt Writtle)

«J’espère qu’après le printemps, ce sera plus facile en termes de distanciation sociale, mais sinon je suis très inquiet pour l’avenir.

Le nouveau spectacle, qu’il a commandé en réponse au verrouillage, comprend des danseurs vêtus d’énormes costumes fluides qui empêchent quiconque de s’approcher à moins de deux mètres d’eux.

Acosta a déclaré: «Lorsque nous sommes entrés en lock-out, je craignais que l’entreprise n’ait rien sur quoi travailler. Vous ne pouvez pas simplement vous entraîner pour le plaisir de vous entraîner.

«Il est également sain de travailler avec ce qui se passe en ce moment pour que l’esprit ne s’attarde pas sur la situation et je voulais laisser un compte rendu que c’est ainsi que nous avons réagi lorsque la pandémie s’est produite.

(Le ballet en un acte, appelé Lazuli Sky, est la première représentation publique à distance sociale sur place depuis le verrouillage)

«Les danseurs sont dans une bulle mais quand nous avons commencé, il y avait toujours la règle des deux mètres, donc personne ne se touchait. Mais au fur et à mesure que cela a changé, nous avons pu changer et cela se termine avec tout le monde ensemble.

«Les costumes sont comme des ailes de 2 mètres de long, mais ils ont une forme incroyable, ils sont donc visuellement très riches.»

Le spectacle porte le nom de la pierre précieuse utilisée pour créer la peinture bleu vif utilisée par les artistes de la Renaissance, dont Léonard de Vinci, pour représenter le ciel et s’inspire du ciel d’été pendant le verrouillage.

Acosta, qui a passé près de deux décennies avec le Royal Ballet avant de devenir directeur du Birmingham Royal Ballet en janvier, pensait à l’origine que l’œuvre, chorégraphiée par Will Tuckett, pourrait devoir être interprétée dans différents lieux et discutée avec des musées, des galeries et même un tennis. club sur la mise en scène.

(Lazuli Sky tire son nom de la pierre précieuse utilisée pour créer la peinture bleu vif utilisée par les artistes de la Renaissance, dont Leonardo da Vinci)

Il a dit que cela convenait à la compagnie, qui a été créée à Sadler’s Wells en 1931 et n’a commencé à tourner que lorsque le théâtre a été bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale, revenait sur les lieux.

Leurs performances seront suivies d’un programme d’automne destiné à un public socialement éloigné, menant à une série de deux semaines de The Little Match Girl à Noël.