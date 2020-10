Dans une nuit remplie d’ambiance d’Halloween, la partie la plus effrayante du dernier épisode de Dancing With the Stars a peut-être été que l’émission devait encore renvoyer l’une des célébrités à la maison à la fin de la nuit. Après que l’hôte Tyra Banks a annoncé quels couples étaient en sécurité, il a été déterminé que Jeannie Mai et son partenaire Brandon Armstrong, et Monica Aldama, et son partenaire Val Chmerkovskiy, étaient dans les deux derniers. Les juges – Carrie Ann Inaba, Derek Hough et Bruno Tonioli – ont ensuite partagé qui ils aimeraient sauver pour danser un autre jour de la compétition. Finalement, Aldama a été renvoyé chez lui.

L’élimination de cette semaine intervient une semaine après les deux téléspectateurs en bas à gauche, et les juges, un peu choqués. Lors de l’épisode du 19 octobre, l’ancien footballeur Vernon Davis et sa partenaire Peta Murgatroyd et le patineur artistique olympique Johnny Weir, avec sa partenaire Britt Stewart, se sont retrouvés dans les deux derniers. Étant donné que les deux couples avaient obtenu des scores élevés de la part des juges et s’amélioraient chaque semaine, c’était une surprise de voir qu’ils risquaient d’être renvoyés chez eux. Hough et Tonioli ont tous deux voté pour sauver Weir, ce qui signifie que Davis a été éliminé de la compétition. À la suite de son passage au programme, l’athlète a déclaré à Entertainment Tonight qu’il n’était pas heureux d’être renvoyé chez lui, mais qu’il restait ensemble.

“La vie est une question d’inattendu. Mais j’ai fait un excellent voyage”, a-t-il déclaré. «Je suis vraiment déprimé. Je vais verser des larmes. Comme, je ne me suis pas habitué à cette jeune femme [Peta] ici. Entrer [rehearsals] tous les jours avec elle, on s’est attaché… j’ai l’impression d’avoir perdu quelqu’un d’autre, c’est fou. Je ressens cette émotion à l’intérieur mais je me tiens ensemble. »Il a ajouté:« Je voulais être positif. J’ai un bon esprit sportif. Vous laissez tout sur une bonne note, il vous suffit de sourire et de serrer la main. Tout ce qui sort, sort, et c’est ce à quoi la vie est sûre. “

Pour sa dernière performance sur DWTS, Davis a pu dédier sa danse à son défunt grand-père. Dans son entretien avec ET, l’ancien joueur de la NFL a noté que son grand-père serait certainement fier de sa performance dans la compétition. «C’est comme s’il était censé arriver que si je devais sortir, ce serait un bon moment pour sortir, avec un dévouement envers mon grand-père», a déclaré Vernon. “Je sais qu’il regarde en bas, souriant et super fier. Il sera toujours dans mon esprit.”