La compétition se réchauffe vraiment sur Dancing With the Stars. Lundi, une autre célébrité a été éliminée de la compétition. En fin de compte, Johnny Weir et leur partenaire, Britt Stewart, et Vernon Davis, avec leur partenaire, Peta Murgatroyd, se sont retrouvés dans les deux derniers pour la nuit. Après que les juges ont partagé leurs opinions sur qui devrait rester dans la compétition, Davis a été renvoyé chez lui par un vote de deux contre un (la juge Carrie Ann Inaba a voté pour le sauver).

L’élimination de cette semaine intervient une semaine après que l’acteur Jesse Metcalfe a été renvoyé à la maison par les juges. Metcalfe, avec sa partenaire Sharna Burgess, et Vernon Davis, avec Peta Murgatroyd, étaient dans les deux derniers en raison d’une combinaison du vote des téléspectateurs et des scores des juges. Les trois juges – Carrie Ann Inaba, Bruno Tonioli et Derek Hough – ont tous voté pour renvoyer Metcalfe à la maison. Suite à son passage au programme, Metcalfe s’est ouvert sur la compétition et le fait qu’il pouvait même faire un tourbillon sur la piste de danse étant donné son manque d’expérience en danse.

«J’ai adoré le défi», a déclaré Metcalfe à TV Insider après son élimination. «Je l’ai vraiment fait. Je savais que la danse allait être difficile pour moi avec [having] zéro expérience de danse et l’état de mon corps à 41 ans. Je savais qu’il y aurait des défis, mais je suis content d’avoir réussi aussi loin que je l’ai fait. Le partenaire de l’acteur, Burgess, a continué à expliquer que le rejet de l’émission était une déception étant donné que lui et son partenaire s’amélioraient progressivement semaine après semaine. «Nous avions tellement plus à donner et nous nous améliorions chaque semaine», a déclaré Burgess. «Nous n’avions pas notre meilleure version de notre danse [on Monday]. Malheureusement, c’est arrivé de cette façon pour nous. Il y avait tellement de bonnes choses à venir. Je suis triste!”

Au cours de l’interview, Metcalfe et Burgess ont même évoqué la possibilité de revenir pour la finale du DWTS. Étant donné que cette saison se déroule au milieu de la pandémie de coronavirus, il est actuellement difficile de savoir si les concurrents et les pros pourront ou non revenir pour une performance supplémentaire. «Nous avons été très serrés avec nos mesures de sécurité et nous avons fait un travail incroyable», a déclaré Burgess. “Je n’ai pas entendu [about coming back for the finale] et je ne crois pas qu’ils en aient parlé à Jesse. Mais nous avons un spectacle final de deux heures [to fill] quand nous ne pouvons pas avoir de numéros de groupe et d’artistes [the way we used to]. Je serais certainement partant pour ça.