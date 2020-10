Les danseurs l’ont peut-être vécu dans leurs jambières et tenues fluo pendant la soirée des années 80 de Dancing With the Stars, mais un couple a quand même été renvoyé à la maison à la fin du dernier épisode. Comme l’hôte Tyra Banks l’a annoncé, Jesse Metcalfe, avec sa partenaire Sharna Burgess, et Vernon Davis, avec sa partenaire Peta Murgatroyd, se sont retrouvés dans les deux derniers. En fin de compte, après que les juges se soient prononcés, Metcalfe a été renvoyé à la maison, devenant la quatrième élimination des célébrités de la compétition.

L’élimination de cette semaine a été un peu moins mouvementée que la précédente. Au cours de l’épisode du 5 octobre, une erreur mineure a mis la production en colère lorsque Banks annonçait quels couples étaient en sécurité pour la semaine. Alors qu’elle annonçait que la star de Cheer Monica Aldama et son partenaire Val Chmerkovskiy étaient en sécurité, elle a plus tard dû préciser que la personnalité de Netflix était dans les deux derniers aux côtés de l’acteur Anne Heche et de son partenaire Keo Motsepe. Même s’ils se sont retrouvés, assez sauvagement, en danger à la fin de l’épisode, Heche était celui qui a été renvoyé à la maison par les juges – Carrie Ann Inaba, Derek Hough et Bruno Tonioli.

Une source a déclaré à Page Six qu’Heche aurait été si “furieuse” à propos de la séquence des événements qu’elle a pris d’assaut le plateau et a refusé de parler aux journalistes. Après son élimination, l’acteur n’a pas retenu ses pensées sur la confusion gênante dans laquelle elle était impliquée. “La vérité honnête est qu’il a fallu 20 ans pour traiter et partager cette histoire, donc finalement, la raconter et être rejetée la même nuit n’était pas le meilleur sentiment », a déclaré Heche dans une déclaration complémentaire à Page Six. «C’était agréable de raconter mon histoire pour montrer que nous avons parcouru un long chemin, et nous voyons les choses avec plus d’acceptation maintenant – même si nous ne sommes pas encore tout à fait là-bas, il est important de reconnaître le chemin que nous avons parcouru.

Même si elle n’était pas contente de la façon dont tout s’est passé, Heche a déclaré mardi matin sur Good Morning America que c’était une “bénédiction” d’être sur DWTS et de pouvoir partager son histoire. «Et pouvoir avoir un partenaire avec qui dire la vérité et avec qui apprendre», dit-elle. “Écoutez, je vis dans l’amour, je vis dans la vérité et je l’ai défendu il y a 10 ans, il y a 20 ans et je défends exactement la même chose aujourd’hui.” Elle a ajouté qu’elle était “très fière, très heureuse” d’être sur DWTS.