La star d’Orange Is the New Black, Taryn Manning, avait précédemment affirmé qu’on lui avait demandé de faire Dancing With the Stars “plusieurs fois”. Elle a même dit qu’elle avait une “phobie étrange” à propos de son apparition dans la série parce qu’elle pense que cela la mènerait au statut de “has-been”, par page six. Cependant, la série ABC remet maintenant les pendules à l’heure en réfutant les affirmations de Manning.

Lors du tournage d’une vidéo pour promouvoir Gita, un robot roulant qui peut transporter vos affaires pour vous aider dans les tâches quotidiennes, Manning a affirmé que DWTS lui avait demandé d’apparaître dans l’émission. L’acteur a discuté des différents projets sur lesquels elle travaillait, c’est à ce moment-là qu’elle a révélé ses affirmations sur le concours de danse. Elle a dit: «On m’a demandé de participer à Dancing With the Stars à plusieurs reprises. J’ai cette étrange phobie [competing on the show] signifie que vous êtes un has-been, et je ne veux jamais croire que c’est le cas. Manning a ajouté dans le clip: «C’est peut-être mon propre truc, mais oui, je suis définitivement un bon danseur.

Une source proche de DWTS a depuis réfuté les affirmations de Manning, affirmant à Page Six que l’acteur n’avait jamais été officiellement invité à participer à l’émission. D’un autre côté, ils ont affirmé que les représentants de Manning les avaient en fait contactés. “Taryn affirme qu’on lui a demandé de rejoindre le casting” plusieurs fois “, cependant, nous n’avons jamais demandé à Taryn de faire partie de la série”, a déclaré la source. «Sa représentation a tenté de nous la présenter il y a quelque temps et nous avons gentiment passé. Donc, son affirmation selon laquelle on lui a demandé de rejoindre DWTS une fois, sans parler de nombreuses fois, est complètement fausse. » La source a également évoqué le fait que Manning a qualifié les concurrents de DWTS de “has-beens”. Ils ont dit: «Ses pensées selon lesquelles les candidats se composent de” has-beens “semblent être sa propre projection sur le talent que nous avons demandé à projeter.”

Dans le passé, des célébrités telles que Wendy Williams, James Van Der Beek et Debbie Gibson sont toutes apparues sur DWTS. La saison actuelle de DWTS, qui est hébergée par Tyra Banks, comprend également une programmation de stars. Le casting comprend le patineur artistique olympique Johnny Weir, l’ancien footballeur Vernon Davis, la star de Selling Sunset Chrishell Stause et le rappeur Nelly. La série est diffusée le lundi soir sur ABC à 20 h HE.