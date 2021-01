La star de la télévision de 24 ans – fille de l’acteur d’EastEnders Danny Dyer – a annoncé la nouvelle sur Sorted With The Dyers, le podcast Spotify non scénarisé qu’elle et son père organisent ensemble.

Elle et Sammy Kimmence avaient annoncé la naissance sur Instagram, affirmant que leur petit garçon était arrivé le 23 janvier «après une très longue journée et nuit».

Dans une note vocale préenregistrée jouée sur le dernier épisode de leur podcast, Dani a déclaré: «Je sais que vous vous demandez probablement tous comment nous l’avons appelé, il y a eu beaucoup d’hypothèses en cours – certaines sont en fait vraiment drôles, pour être juste – mais son nom est Santiago.

«Je sais que beaucoup de gens pensent probablement ‘Quoi?’, Mais oui, c’est son nom et je pense que ça sonne bien sur le certificat de naissance.

Elle a également dit qu’elle et Kimmence étaient «tellement amoureux de lui».

Elle a dit: «Honnêtement, je ne peux pas y croire, il est enfin là, notre petit garçon. Je n’ai jamais pensé le rencontrer. J’avais l’impression que ça continuait, mais Sammy et moi sommes tellement amoureux de lui.

«Il est tellement parfait et le sentiment est tout simplement incroyable, je ne peux pas mettre des mots sur ce qu’il ressent».

Après l’annonce de la naissance, la star du feuilleton Danny a partagé sa joie de devenir grand-père sur les réseaux sociaux.

À côté d’une photo de Dani et de son bébé, il a dit qu’il était “si fier” et qu’il ne pouvait pas “attendre de rencontrer la petite beauté”.

Dani a annoncé en juillet de l’année dernière qu’elle attendait un bébé avec Kimmence, avec qui elle était sortie avant de jouer sur Love Island en 2018.

Plus tard, ils ont ravivé leur romance après sa séparation d’avec Jack Fincham, avec qui elle a remporté l’émission ITV.

Sorted With The Dyers est un podcast Spotify Original.