Danica Patrick continue d’évoluer dans sa vie après avoir rompu avec le quart-arrière des Green Bay Packers Aaron Rodgers au cours de l’été. Sur Instagram, l’ancienne star de NASCAR a posté une photo avec elle en souriant alors que ses deux chiens l’embrassent. Et dans la légende, Patrick a révélé pourquoi elle était si heureuse.

«Tomber amoureux du mystère de la vie», a écrit Patrick. Elle a également mentionné une citation d’Esther Hicks et d’Abraham-Hicks Publications, qui disait: “Si l’univers livrait tout ce que nous voulions dès que nous le demandions, cela deviendrait assez ennuyeux.” En septembre, Patrick a parlé de ses relations dans l’émission The Rachel Hollis Show de Quibi et avait un message pour son prochain petit ami.

«Le prochain gars a du pain sur la planche parce que mon intuition, mes normes, mes limites, mes désirs et mes besoins sont hors de propos», a déclaré Patrick. “Parce que j’ai appris à me connaître tellement plus. Donc ça va être tellement plus étroit et spécifique. Et je pense que c’est le défi avec une relation. Et j’ai dit ça au début de la dernière relation. J’étais comme, “Regardez. Soit vous grandissez ensemble. L’un grandit et l’autre pas. Ou vous vous séparez.” Je n’ai jamais connu de croissance sans douleur. Êtes-vous d’accord? “

Patrick et Rodgers se sont séparés en juillet après avoir fréquenté pendant plus de deux ans. La raison de la rupture n’a pas été révélée, mais les fans ont commencé à remarquer des problèmes possibles avec le couple lorsque Patrick a abandonné Rodgers sur Instagram. Avant que Patrick envoie un message à son futur petit ami, Rodgers est allé sur The Pat McAfee Show et a parlé d’être dans un “meilleur espace pour la tête”.

“J’ai juste un amour nouveau et accru de la vie”, a déclaré Rodgers. «Et j’ai pris des décisions, des changements et des habitudes qui me placent dans un bien meilleur espace de tête et il y a juste beaucoup de choses qui se sont réunies dans ma vie au cours des derniers mois qui ont été vraiment agréables et m’ont rappelé, étant donné moi perspective, sur la vie et dans le football pour voir les choses à travers la lentille la plus positive possible. Et c’est pourquoi je m’amuse tellement et cela commence par l’amour. Et puis, entourez-vous de gens que vous aimez vraiment. ” Patrick continue de se concentrer sur ses divers projets après avoir mis fin à sa carrière de pilote en 2018. Rodgers dirige actuellement une équipe Packers qui est l’une des cinq équipes toujours invaincues dans la NFL.